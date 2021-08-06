王識賢指導李玉璽打陀螺頗有架式。（東森、映畫提供）

李玉璽連兩天打陀螺覺得累。（東森、映畫提供）

王識賢與李李仁杯酒泯恩仇。（東森、映畫提供）

王識賢劇中交棒給李李仁。（東森、映畫提供）

李李仁戲份殺青感性落淚。（東森、映畫提供）

王識賢演出的《神之鄉》8月7日（周六）將於公視播出最終回，劇中聖恩社大火之後，他不僅與兒子李玉璽破冰和好，還將社長一職交棒給師弟李李仁，由他帶領聖恩社走出新路。

眾人為了「六二四」遶境慶典賣力練習，這場戲更動員千人，為全劇最大規模場景。將播出完結篇令觀眾直呼不捨，紛紛留言「太快大結局了」、「希望能拍第二季 」、「預感大結局衛生紙要多準備幾張，一定又會看到哭得唏哩嘩啦」。

劇中王識賢指導李玉璽打大陀螺，雖然這場戲安排他要不斷失敗，但李玉璽其實超有天份，好幾次都幾乎成功，他還得偷放掉力道讓陀螺倒下，笑說失敗比成功還難，全場大讚他是「陀螺神童」。

王識賢在旁看了都忍不住技癢，雙手蠢蠢欲動，直呼「看了就很想打」。李玉璽打了整整2天的大陀螺頻喊累，王識賢想起拍攝打大陀螺的戲，那時自己太亢奮，雙腳腫脹還渾然不覺，忍了20多天才去找老師放血，畫面其實挺嚇人。

李李仁與王識賢劇中把酒言歡、盡釋前嫌的橋段逼哭所有觀眾，這場戲也是全劇的殺青戲，為了幫助入戲，李李仁與導演溝通後真的喝酒，果然1秒入戲、情緒到位，導演喊卡那刻，他激動到落淚，跟所有人一一擁抱。

劇中演技感動眾人的李李仁，戲外卻有大反差，等戲途中跟廖威廉練起街舞，2人不但動作默契，還練出一整套動作，廖威廉笑說他們是《神之鄉》的「亞洲舞力天團」。

為真實重現大溪遶境盛事，《神之鄉》劇組連2年參與關聖帝君六二四遶境，去年拍攝時，劇組更將周邊景物還原搭建，如：大溪大禧牌坊、普濟堂前的歌仔戲棚等，並結合當地社頭，累計動員近千人，場景逼真到讓觀光客以為是遶境現場。

拍攝當天正逢盛夏，近37度高溫，項婕如直呼腳底板超燙，笑說都可以在太陽下煎雞蛋了，李玉璽感性說，當天是少數全員都在的場景，看到大家為了這一幕努力練習，當下的氛圍真得很開心，一切辛苦都值得。

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