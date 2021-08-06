日本桌球天后福原愛與江宏傑離婚後，藉著擔任東京奧運桌球球評，再次復出螢光幕，同時也讓她被桌球史上的「大魔王級」人物、曾經的大陸球后張怡寧打哭的傳聞又起。對此，退役多年的張怡寧，近日也在直播中親自闢謠，滿臉疑惑地反問：「她是給我打哭的嗎？」

張怡寧是大陸桌球隊史上獲得世界冠軍頭銜次數第三多的女子運動員，共奪得19個世界冠軍，僅次於奪得24個的王楠及在2018年收獲20個的丁寧。身為桌球好手的福原愛，也對張怡寧展現出的殺氣印象深刻，曾在大陸節目專訪時坦言，比賽時不敢看張怡寧的眼睛，透露張怡寧私下個性與球場上差很大，在球場上理性如冰塊，沒有什麼感情也不會緊張。

張怡寧近日在直播中被問及打哭福原愛傳聞，一臉疑惑。(取自微博)

引退球壇多年的張怡寧，近日與王楠等人開直播，當然就被問及桌球界盛傳「鐵打的福原愛、打鐵的張怡寧」、「愛醬誰惹哭的誰去哄」等傳聞，對此張怡寧一臉疑惑，笑說她有時候也很納悶，福原愛是跟她打完球哭的嗎？

福原愛2008年北京奧運對上張怡寧，張怡寧開局便打了福原愛一個9比0，後來張怡寧出於禮貌，故意發球失誤讓了一球，避免福原愛被剃光頭的尷尬。回憶起這場比賽，張怡寧坦言不知道福原愛有沒有哭，只記得在9比0時往地下發球，也透露自己打球之所以面無表情，是因為腦子不夠使，滿腦子都在想著要怎麼打下一個球，根本沒辦法注意到表情管理。