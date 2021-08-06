國內AZ、莫德納疫苗存貨吃緊，高端疫苗陸續完成食藥署檢驗封緘作業後，成為新的接種選擇。中央疫情中心指揮官陳時中今首度表態，目前的疫苗接種計畫是「第五輪莫德納打完，第六輪打高端」。陳時中也詢問在場媒體，「有沒有人打高端登記打高端？」，不過現場卻出現一陣沉默沒人回答。陳時中尷尬笑回「這是個人秘密我不該問，我只有點好奇想問一下」。網友則嘲諷「問這種問題真是不健康，居心叵測」。

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食藥署目前通過5批高端疫苗審查，累計35.2萬劑，尚有9批檢驗中、8批待補件。最新疫苗意願登記顯示，願意打高端的人數少了1.6萬人，陳時中坦承還會繼續少，因單獨登記高端的只有16多萬人，「這段時間我們打AZ和莫德納，就會少掉一些。」指揮中心隨後補充，截至6日下午2點35分，意願登記高端疫苗已超過100萬人。

衛福部長 陳時中。(圖/中時新聞網 直播畫面)

對於先前提到「高端可能在八月底開打，有多少量可打、預計打多少人？」，陳時中說，目前都在盤點中，按次序應該是8月下旬可以打到。陳時中也指出，目前的疫苗接種計畫應該是「第五輪莫德納打完，第六輪就會打高端」。

陳時中也詢問在場媒體，「我們這邊有沒有人打高端的？」，話說完，陳時中左右環顧了一下現場，沒人回答一陣沉默。陳時中尷尬表示，「不過這是個人秘密，我不應該問，我只是有點好奇，想問一下而已」。

對此，PTT網友紛紛留言回應，「問這種問題真是不健康，居心叵測」、「馬上被打臉，笑死」、「丟人現眼，你也知道尷尬」、「最怕空氣突然安靜」、「自取其辱」、「很不健康的問題，這還用問？」。也有人指表示「無聊」、「直播的記者會上問這個不是自尋死路嗎」。