「拔腿就跑」！今天下午4時11分才發生規模5.5地震，最大震度3級，全台都感受搖晃，晚間7時12分再度地震，震央出現在花蓮縣富里鄉、芮氏規模5.4、震度4級，目前未傳出災情，因震度不小，有超商物品掉滿地，震央旁的玉里鎮同樣感受到劇烈搖晃，不少民眾紛紛跑出家門，直呼「快跑」！

受到颱風外圍環流影響，花蓮地區今天從早上開始出現間歇性陣雨，沒想到下午又突然發生地震，不少上班族在辦公室突然感到一陣搖晃，紛紛討論起地震可能的規模和發生地點，部分剛打過疫苗的人還以為突然的暈眩是副作用，聽人說起才知道是地牛翻身。

「拔腿就跑」，震央附近的玉里鎮，有民眾上網留言，地震很大相當搖晃，「好久沒有碰上地震心想快跑的感覺」，餘震很多，頭都昏了，也有網友質疑地震之大，國家警報為何沒響？並紛紛在臉書互相報平安。

而在花蓮市區，因為疫情降溫，上街人潮明顯變多，外來遊客也不少，地震發生的瞬間，有些人明顯嚇了一跳，不過也有民眾表示，今天的地震和上一波的狀況不太一樣，地鳴聲較不明顯，也沒有劇烈搖晃，所以比較沒有那麼緊張。

至於各地最大震度，除了花蓮富里、台東海端4級，花蓮市、台東市、南投縣玉山、高雄市桃源、嘉義縣阿里山、嘉義市、台南市、雲林縣草嶺、斗六皆有2級。

花蓮縣消防局目前未接獲災情通報，公路總局已派員巡查山區公路。

花蓮縣政府表示，地震來時，請鄉親不要驚慌，餘震若來襲，牢記地震3字口訣「DCH」，也就是趴低（Drop）、掩護（Cover）、抓牢（Hold on），並保持冷靜執行，提醒鄉親做好防災準備，並注意安全。若有災情通報或民眾受困尋求協助，可撥打119或1999通報。