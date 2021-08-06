名模瑞莎（李瑞莎）原籍烏克蘭，2013年取得中華民國永久居留證，2016年取得國籍，2019年1月拿到身分證，並在2020年創立「瑞星韻律體操協會」培訓台灣韻律體操選手；7月底東奧開幕前，她換臉書頭貼替台灣選手加油，昨（5）日分享韻律體操賽程更暖心喊話，相信台灣選手未來也會出賽的。

7月底奧運開幕前，名模瑞莎特地更換臉書頭貼替台灣選手加油，照片邊框設計寫著「中華隊加油」，意外害她遭部分網友攻擊，「台灣隊，誰跟妳中華」，讓她趕緊改掉，換成「台灣加油」，才平息網友怒火，但也讓大票粉絲看到瑞莎是真心愛台灣。

而過去在烏克蘭是韻律體操運動員的瑞莎，決定留在台灣後也想替台灣培訓韻律體操選手，不僅創立「瑞星韻律體操協會」，還找來拿過兩屆奧運銅牌的好友加娜別茲索諾娃擔綱客座教練，指導小選手們。

昨日晚間瑞莎在臉書分享奧運韻律體操賽程，揪粉絲們明天開始一起準時欣賞「最美的韻律體操」，還信心喊話，「雖然台灣韻律體操還沒參加過奧運，但我相信有一天我們一定會去，我一定會全力全新的努力」，請各位多多支持她們。