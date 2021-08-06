姚淳耀（中）、高慧君（左）、鄒承恩於開場佈道大會精采演出。（絡思本娛樂提供）

炎亞綸（吳庚霖）飾演的巨星在開場炫目的演唱會舞台表演。（絡思本娛樂提供）

歐洲最大劇集展「法國里爾SERIES MANIA」傳來好消息！官方「Forum Exclusive」單元今〈法國時間5日〉宣布21部精選自世界各地的國際劇集名單，台灣原創犯罪劇集《我願意》獲得入選，屆時將於8／30至9／1在法國里爾大皇宮世界首映。

原創台劇首度於此單元展現與國際接軌的優質製作實力，負責節目策展選片人之一的Carlo FASINO，於去年透過文策院舉辦的「2020創意內容大會」期間，開始關注影集《我願意》的提案，對於其台灣首度原創題材的獨特性感到驚艷，主動聯繫製作單位，並於看完初剪後決定邀請放映。

2010年由巴黎影像論壇 (Forum des Images) 發起 ，2017 年起獲得法國文化部大力支持的國際級專業劇集展「SERIES MANIA」，每年影展期間，吸引逾7萬影迷前往法國第三大城市里爾朝聖，參與來自全世界的劇集首映會。

官方大會表示：「影集《我願意》從開場就令人著迷，透過蒙太奇手法，簡而有力交織呈現教主本生老師和巨星費慕淇的魅力光環。隨著兩人精心設計過的舞台表演和粉絲們的狂熱投入，觀看者的恐懼不安隨之加劇，充滿力道的故事也隨著精采出色的人物塑造帶出芸芸眾生相。」

今年雖有疫情阻撓，主辦方依然安排國際影集論壇於8月30日至9月1日在法國第三大城里爾( Lille)舉行，並同步舉行線上交流活動。屆時除了《我願意》將在國際平台首度放映，文策院也將首度設立線上台灣館，讓全球影視界的專業人士，都能參與此精采國際展會時，看見台灣影視產業的實力。

該劇主創、身兼編導的吳洛纓表示：「能首開先例以影集入選聲譽卓著的歐洲劇集展令人相當興奮，也證明在串流影音興起後，台劇對準國際市場的大方向非常正確。未來希望能自由自在的創作，與國際上多樣文化交流，讓世界更認識台灣。」

主演之一的姚淳耀表示：「聽到喜訊時很驚喜，感覺離開（指殺青後）這個角色沒有很久，就聽到入選國際影展的好消息，且將在法國首映，很開心也與有榮焉！」對角色投入甚深的演員炎亞綸（吳庚霖）說：「非常榮幸，也期許大家努力的作品帶給世界各地的人更多啟發。」《我願意》預計第4季播出。