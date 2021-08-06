老王講鬼故事自然傳達詭譎氛圍，受封新生代鬼王。（老王提供）

2021年農曆7月初一跟父親節同一天，鬼月到了，17LIVE請到豪華陣容特別直播開講鬼故事，有新生代鬼王Youtuber老王、知名夜遊社團「鬼故事夜遊團」、拍攝系列恐怖短劇廣受粉絲喜愛的Youtuber團隊「最近紅什麼」，連呱吉都領軍「上班不要看」來挑戰開起鬼故事派對，資深鬼王陳為民8月12日也將到訪《解憂砸惑舖》，聊聊靈異故事。

人氣Youtube頻道「上班不要看NSFW」3位最不怕鬼的成員呱吉、湯瑪士、大黑，日前率先挑戰使用17LIVE可多人連線開播的派對功能，開辦了一場「鬼故事大賞競賽」，廣邀用戶上線舉手參加派對分享個人靈異經驗或鬼故事，呱吉難得被拱著講了他個人一千零一個的鬼故事，17LIVER踴躍參與分享自身故事，多位被選中邀入派對分享鬼故事的LIVER，都興奮對呱吉直說是他的鐵粉。

百萬Youtuber「老王」，擅長把鬼故事或靈異事件說的生動自然，讓人感覺詭譎驚悚，受封「新生代鬼王」。8／8(日)鬼門開當天晚間9點，及8／13 、8／25 、8／27晚上都可看到老王在17LIVE直播說鬼故事，分享主題包括「超恐怖校園鬼話」、「軍中鬧鬼事件簿」、「心跳200撞鬼經驗」等，還將攜手鬼故事夜遊團聊聊台灣最猛鬼屋事件。老王說鬼：https：／／17.live／zh-Hant／profile／r／15691348