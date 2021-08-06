美軍撤出阿富汗後，阿富汗已內戰化，極端組織塔里班採「鄉下包圍城市」的戰略，短短1個月已攻佔半數鄉村範圍，並且截斷人口集中區以及首都喀布爾的對外交通要道。根據路透6日報導，塔里班已攻下西南部尼姆魯茲省（Nimorz Province）的首府札蘭濟（Zaranj） ，也是塔里班拿下的第一個首府。

此外，阿富汗駐北京大使卡伊姆（Javid Ahmad Qaem）6日接受路透訪問時表示，塔里班不可能遵守對中國的承諾，不包庇（窩藏）在新疆地區尋求疆獨的伊斯蘭武裝分子。

上周，王毅外長在天津會晤了塔里班第二號人物，後者承諾不干涉中國內政，也不允許反華勢力利用阿富汗領土。但卡伊姆稱，塔里班不可信賴，不可能遵守對中國的承諾。

卡伊姆還在發言中指出，媒體報導只會為塔里班造勢。當塔里班取得一個地區的控制權，幾乎所有媒體都會報導。然而當阿富汗政府軍奪回某地區控制權的時候，幾乎沒有一個媒體會報導這一進展。