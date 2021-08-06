美國小非農ADP 就業報告周三公布數據，7 月私營部門新增33萬人，不僅較上期數據下滑，甚至比市場預期還要少一半，美國勞工部周五(6日)稍早公布非農報告顯示，新增就業人數達94.3萬人，失業率降至5.4%，為去年4月來新低，雙雙優於預期。

數據公布後，道瓊期指走升，那斯達克100指數期貨則是擴大跌勢。

市場預期本次非農新增人數將達84.5萬人，失業率目標為5.7%，但實際狀況雙雙優於預期。至於，美國勞工部周四公布數據顯示，截至7月31日當周，上周初領失業金人數達38.5萬人，符合市場預期，續領失業金人數達293萬人，為疫情以來首度跌破300萬人。

據CNBC報導，勞動力參與率上升至 61.7%，每小時薪資年增4%。如同過去幾個月表現，休閒和酒店業帶動非農人數成長，7月就增加38萬個工作崗位，其中有25.3萬來自酒吧和餐館。該行業在疫情爆發後受到嚴重打擊，但在經濟開始解封後，就一直持續增長，教育行業也新增26.1萬個工作崗位。

由於非農數據是美國聯準會(Fed)觀察就業市場表現的重要指標，Fed理事Christopher Waller本周一就呼籲，若是美國就業報告未來2個月都新增80萬~100萬人，Fed可能會在10月進行緊縮寬鬆貨幣政策。Christopher Waller認為，若未來2個月都有機會新增80萬~100萬人，美國就業市場就有會回到疫情前水準，符合Fed緊縮貨幣政策的指標，並坦承可以準備在9月宣布縮減購債( taper)。

市場認為，Fed可能在今年8月的傑克森洞全球央行年會，透露縮減購債計畫的消息，Fed副主席Richard Clarida近期也透露，預期今年宣布縮減購債幅度，2023年有望啟動升息。