東京奧運會跳水項目女子10米跳台決賽中，中國選手全紅嬋奪得冠軍。（新華社）

全紅嬋家門口堆滿辣條。（網易體育）

全虹纏東奧摘金。（中新網）

據網易體育報導，8月5日在東京奧運會女子10米跳台決賽中，中國14歲小將全紅嬋奪冠，受到廣泛關注。全紅嬋媽媽曾在採訪中提過，女兒喜歡吃辣條。據陝西網白鹿視頻消息，隨後有網友和商家把辣條、魔芋絲等零食成箱送到全紅嬋家門口。村民全先生稱，全家陸續來了很多人，有些小朋友也來湊熱鬧，一些零食就分給這些了小朋友們。

由於全紅嬋家境不是太好，在她東奧摘金後，湛江市工商聯已確認，有三家湛江企業承諾，要送她住宅、商鋪和獎金。這下子網友都一齊歡呼：「全紅嬋有小賣部啦！」

在廣東湛江麻章一個叫做邁合村的地方，這幾天特別熱鬧，每家每戶都知道村裡有個孩子在參加奧運會。掛大陸五星國旗、組織觀賽，對於這個偏遠的農村來說，這是幾輩人都沒有遇到過的大事情。這就是全紅嬋的家鄉。

一道最簡單的鐵門，兩層磚瓦結構的房子，過年時候貼的紅色春聯還沒有摘……從破舊的小院子望過去，這個家不少地方顯得有點年久失修的感覺。沒有太多裝飾，一層堆放農具的房間紅磚暴露在外，堆積的柴火也安靜地躺在角落裡。

全紅嬋家裡的經濟收入都靠爸爸，之前爸爸還能做一些工作多賺點錢，但幾年前媽媽因為一場車禍喪失了勞動力，只能做一些很輕的家務活，為了照顧媽媽，爸爸也無法出門工作。

練跳水的全紅嬋從來不避諱自己內心的想法，「媽媽病了，我聽到過她說沒有錢、不想吃藥、不想去醫院那些話。住過幾次院，他們也都瞞著我，我不問他們就不說。媽媽治病要花挺多錢的，我就想我練跳水要是比賽好了，就能掙錢給媽媽治病。」

說這些的時候全紅嬋顯得很平靜，流露出孩子對於世事特有的那種淡定，沒有絲毫的刻意煽情，卻懂事到讓人心疼。

★進大陸國家隊不滿1年，14歲成為奧運冠軍，她只有一個願望：掙了錢給媽媽治病

全紅嬋到跳水隊之後，家裡也意識到孩子今後就要走體育這條路了，訓練比賽都是枯燥而艱苦的，但全紅嬋「心大」，今天練完再苦都過去了。爸爸媽媽不在身邊，小小年紀的她只能獨自長大。好在每個階段的教練和隊友都給了她非常大的幫助，家裡人自覺幫不上忙，便經常告訴她：「你聽教練的，教練讓怎麼做你就怎麼做。」

在東京奧運會之前，全家人很少像別的體育家庭一樣，關注孩子的每場比賽。爸爸忙著工作，媽媽也常常臥病在床，只有爺爺偶爾會看電視直播，告訴一下家裡人孩子的成績，因為全紅嬋進步太快，「沒想到一下就去奧運會了。」家人對於全紅嬋能去東京比賽，一度難以相信。

★7歲開始學習跳水，11歲進入廣東省跳水隊，13歲入選國家隊

2007年出生的全紅嬋，在2014年7月開始接受跳水訓練，同年9月正式進入位於麻章的湛江市體育運動學校就讀。2018年3月，由湛江市體校培養的全紅嬋被送到廣東省跳水隊。用啓蒙教練陳華明的話來說，「她就是那個可遇不可求的天才運動員。」

廣東是奧運冠軍人才輸出大省，雖然湛江在跳水項目上出過黃秀妮、何衝這樣的冠軍級人物，但如今留在體校練跳水的，多數還是家庭條件差一些的孩子。從外觀上看來，湛江跳水隊的訓練條件也顯得略顯艱苦。

★天才選手和條件最差的體校

但有點年代感的跳台、狹小的訓練房，卻沒有埋沒全紅嬋這樣有天賦的跳水運動員，「我們這裡沒有什麼設備，基本設施可以說是全省跳水隊裡最差的，但是她一進隊就表現出太強的天賦，有很多時候想按照一些要求去找運動員，找不到，但全紅嬋就是一來就會讓你驚訝的那一種，就是天才型的。」陳華明說，她和別人太不一樣，動作要領記得很快，又聽話又肯吃苦。

在湛江市隊，全紅嬋的人緣很好，不管是比她大的還是比她小的，都喜歡和她玩，「脾氣好，技術又好。」孩子們的世界交流特別簡單，誰人好，誰成績最好，就和誰交往多。全紅嬋的妹妹叫全紅桃，也是這裡的跳水運動員，在妹妹心裡也一直想著，希望有一天能達到姐姐的這個成績，「她特別聽教練的話，看動作那些都很認真。」

只用了4年時間，全紅嬋從自己的小村裡飛了出來，在2018年舉辦廣東省跳水錦標賽上，全紅嬋連奪3項冠軍，讓她名聲大振。進入省隊之後第2年，她又拿下廣東省跳水錦標賽5項冠軍，勢不可擋。2020年，她正式進入大陸國家隊，彼時距離東京奧運會開賽不足一年。

★開小賣部、打遊戲、幹飯都不能少

「她最喜歡的就是小賣部裡那些五毛錢一包的零食，辣條是最愛。」全紅嬋的媽媽說，「她從小的願望就是自己能開一個小賣部，裡面的東西可以隨便吃。」即便是站上了奧運賽場，肩負著為國爭光的榮譽，但14歲的全紅嬋和這個年紀的其他孩子並沒有什麼兩樣。

8月4日，東京奧運會十米台的跳水預賽結束，全紅嬋第一次上了微博熱搜，關鍵詞是「預賽結束全紅嬋叫陳芋汐幹飯」。由於一些失誤，全紅嬋排在預賽第三，但這絲毫沒有影響到她「幹飯人」的心情，比賽一結束迅速沖洗換衣，等的就是趕緊去吃飯。

「幹飯人」是大陸網路流行語，意指對吃飯這件事很積極、甚至很瘋狂的人。在網路上常有調侃他人或是自嘲「幹啥啥不行，吃飯第一名」的用語。「幹飯人」一詞流行始於抖音視頻平台，因為主播在吃飯時會大喊「幹飯了」。

平時在隊裡，全紅嬋就是出了名了小饞貓，因為「怎麼吃都不胖」，全隊量體重的時候她也是最無所謂的一個。不過廣東隊的同宿舍隊友陳藝文，還是擔心她吃太多，因為正處於發育期，再加上訓練量很大，平時的食量就比較大，「她什麼都愛吃，注意控制啊！奧運會就一兩個星期，忍一忍就過去了！」

除了吃，全紅嬋對於這個年紀的孩子鍾愛的遊戲也是放不下手，「但是只能玩兩局啊！年紀不到，不給玩了。」當下熱門的「吃雞」全紅嬋已經玩得不錯，但有時候打不去，她也著急，「不行，我水平還不夠，輸了急死我了！」每次說起遊戲她都能滔滔不絕。

不過，為了不耽誤訓練比賽，教練在這方面有著嚴格的管控，全紅嬋自己也明白，來到國家隊就已經肩負起不同的使命。

但她這個年紀還不會裝，說話做事都隨心而行，「我就是學習很差才去練習跳水，我以為到了跳水隊就不用學習考試了。後來發現是被騙來的！」

在外人面前，性格開朗，甚至有點像個小男生的她也從不隱瞞實情，「我就是比較喜歡玩，喜歡笑，反正不要讓我上學考試，什麼都好說。」她不開口則已，一開口就成為全場焦點，這份單純的幽默，不僅讓人捧腹，也讓人喜愛她的純真。

進入國家隊之後，全紅嬋也成了隊裡的「隊寵」，哥哥姐姐們有時候還會偷偷給她塞糖。和別人一起做視頻連線節目，聽到對方說剪了個超短髮的全紅嬋是「男孩」，陳芋汐馬上霸氣出面保護師妹，「人家是女孩好不好！難道所有剪了短頭髮的都是男孩子嗎？」

14歲的全紅嬋未來還有很廣闊的路要走，東京只是她最開始的舞台，有句話叫做「愛笑的女孩運氣都不太差」，更何況她還是天才運動員，她用一覽無遺的單純，和那顆超越年紀的大心臟，化作賽場上的利器，未來的成就令人期待。

★誰是全紅嬋？

在人才濟濟的中國跳水隊，世界冠軍並不為奇，不過東京奧運會的出征名單上，「奇」的卻是一個讓外界陌生的名字。很多人問「全紅嬋」是誰？甚至在跳水預賽時，有不少觀賽者把她的名字打成「全紅娟」、「金紅蟬」、「全紅單」……這個橫空出世的小丫頭，在東京奧運會亮相前，的確鮮為人知。

2020年10月4日，在全國跳水冠軍賽暨東京奧運會、世界杯選拔賽首站比賽中，當時年僅13歲的全紅嬋在女子單人10米台決賽中發揮出色，擊敗了包括2016年巴西里約奧運會冠軍任茜和世界冠軍張家齊、陳芋汐等眾多名將，以總成績437.75分、領先亞軍28分的明顯優勢強勢奪金，像一匹黑馬衝到了幕前。

誰都沒想到，這場比賽是全紅嬋第一次參加大陸的全國性大賽，更神奇的是，她在參加比賽前3周才把動作全部學會，3周後就拿了金牌。

在2021年1月份舉辦的第二站奧運選拔賽上，全紅嬋因為在跳水動作207C上出現了失誤，最終獲得第5名。賽後她在接受採訪時說：「訓練挺好的，但是比賽時興奮了，想發力就過頭了。」

2021年5月13日，在全國跳水冠軍賽暨東京奧運會選拔賽第3站比賽在上海進行，沒有受到年初比賽成績的影響，她表現十分穩定，不僅在預賽、半決賽中一路以頭名晉級，在決賽中更是一路領先。在決賽中，全紅嬋每一跳都接近完美，跳出了440.85分的超高分，獲得冠軍。這也讓當時在現場的眾多媒體認定，「她14歲就要去奧運會了。」

★東京奧運一跳成名天下知

即便在選拔賽上的表現如此突出，但對於東京奧運會，全紅嬋也沒有多想。上海站的選拔賽之後，全紅嬋豪取兩冠，基本已經鎖定了一個代表中國跳水隊亮相東京的名額，但那個時候全紅嬋自己都還有點「懵」，賽後有記者問她是否知道這一成績的意義，她的第一反應是「不知道」。記者提醒她這說明她可以去參加奧運會，她還是有點恍惚，問大家：「然後呢？」

作為中國跳水隊裡最小的隊員，直到最終的奧運名單出來前，全紅嬋對於奧運會都幾乎是沒有想法：「有時候也會覺得挺想去參加奧運會，但還是得先把這次比賽跳好了，才能去想其它的。但跟誰比賽都一樣，不管怎樣，都是要跳好自己。奧運會也就是跳五個動作，想好每一個動作，把自己的動作跳好就行了。慢慢想，慢慢來吧。」

雖然嘴上說著慢慢來，但全紅嬋的步伐卻快得讓人驚訝，兩個多月之後，她已經站在了東京奧運會的跳台上，並且一舉摘下女子十米跳台金牌，一跳成名天下知！

命運給她機會，她牢牢抓住了。教練表示，全紅嬋取得現在的成績都是刻苦訓練換來的：「她每天的訓練量以百次計，每次訓練都全力以赴，她值得她的成績。」