影》南投1歲男童衝馬路 遭車撞飛噴4米遠 驚悚影片曝光（取自youtube－Wowtchout-地圖型行車影像分享平台）

南投縣名間鄉上月23日發生1起恐怖的轎車撞飛幼童事故，1名1歲多的男童獨自離開住家衝到馬路上，隨即遭來車撞飛並滑行至少4公尺，家長聽見聲響後衝出門外，所幸男童送醫後全身僅擦傷並無大礙；不過驚悚遭撞的影片曝光後，許多網友怒批撞人的駕駛根本沒剎車，也勸導家長真的要好好看管幼童。

1名網友在mobile01論壇張貼出1段youtube影片，影片中是1名男性幼童獨自走到馬路上，隨即遭到1輛來車撞上，幼童當場被撞飛著地後在地上滑行好幾公尺，家中的大人隨即追出來，撞人的駕駛也將車停在路中下車查看，驚悚影片嚇壞不少人；該影片被原PO分享出來，並表示事發是在上月的23日早上10點，地點位於南投名間鄉某路段。

南投縣名間鄉上月23日發生1起恐怖的轎車撞飛幼童事故，1名1歲多的男童獨自離開住家衝到馬路上，隨即遭來車撞飛並滑行至少4公尺。（翻攝自youtube－Wowtchout - 地圖型行車影像分享平台）

據TVBS報導，當天是1名阿嬤牽著1歲多的孫子回家後，疑似因男童的母親準備外出，男童竟趁著門打開時獨自衝去外頭，並往馬路上跑去，隨即遭到路過的轎車撞飛，所幸男童緊急送醫後並無大礙，僅四肢有多處擦挫傷、意識清醒，但院方擔心有內傷轉往醫學中心的兒童醫院，據悉目前男童已平安出院。

而家屬不願接受媒體訪問，僅表示「謝謝大家關心，小孩很幸運，現在都很好」；而撞人的駕駛今年42歲，事發當時並無酒駕；其他網友看到影片後紛紛嚇壞，留言說「這台車煞車燈都沒亮啊」、「駕駛根本眼殘，都沒在看路，又沒有障礙物」、「小孩真的要看好不要有任何一刻讓他們往路上去」、「好心疼，建議有小小孩的家長可以放這段影片給他們看」。