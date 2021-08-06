連日來的天坑，Wecare高雄終於PO文，但內容卻是要韓國瑜負責。(圖／Wecare高雄臉書)

受到西南氣流影響，南部地區連日來降下豪大雨，多處出現淹水災情，高雄6天來更是出現5個天坑，市長陳其邁也成為眾矢之的，而號稱最關心高雄的罷韓團體Wecare也終於發文，檢討的卻是韓國瑜，讓不少網友傻眼，怒嗆「簡直沒下限」。

在陳其邁當選後，對於高雄市災情就幾乎不聞不問的罷韓團體「Wecare高雄」，終於在今天傍晚PO文，但內容卻是檢討韓國瑜。Wecare在臉書粉專發文，大量轉貼綠媒報導，稱韓國瑜總是強調路平燈亮水溝通，執掌高雄期間卻出現數10個天坑，還嗆網友「韓粉們又紛紛跳出來，歌頌過往韓導的神蹟，我們就為大家整理一下，韓國瑜執政時期的天坑清單」。

鳳山區五甲二路旁水溝上的水泥覆蓋地坍塌，警方到場後拉起封鎖線、管制人員進出安全，並立即通報水利局人員到場處理。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

高雄前鎮區一心二路上出現長約50公分、寬約100公分、最深處約40公分的坑洞。（翻攝畫面／洪浩軒高雄傳真）

不少網友看傻眼，紛紛留言狂酸：「路過一下看有沒有笑話，果然沒讓我失望」、「韓國瑜當市長大家可以盡情罵韓，現在陳其邁當市長，還是繼續罵韓國瑜」、「貴單位真的是舔政府舔出了新境界」、「你們真的一點下限都沒有」、「還不快叫只是堵藍把抽水機丟回來」、「陳其邁執政，韓國瑜負責」、「原來現在市長還是韓國瑜」、「韓維拉又登板救援了」、「看得出來你們真的很想念韓國瑜，要不要讓他回來當市長繼續負責啊」。雖然有綠粉嗆陳其邁才做1年多，坑洞本來就該算韓國瑜的，但隨即被打臉「那韓國瑜做不到2年，坑洞不就要算陳菊的？」

進入8月後，高雄6天發生5起馬路、人行道塌陷事件，光是今天就有2件，天坑頻傳，藍議員也砲轟陳其邁執政不力，對此陳其邁解釋，高雄是港都，砂質地形、地下管線多，又有許多大車，對於大雨後道路維護確實是很大挑戰，市府也有持續搶修。