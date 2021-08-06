今天是東京奧運開幕第14天，許多賽事都比到了最後階段，中華隊在本屆的比賽也僅剩女子高爾夫球，而這次中華隊整體來說表現相當好，但在桌球的部份很可惜，「桌球教父」莊智淵止步16強，「小林同學」林昀儒差點拿下銅牌，而男子團體賽部份則敗給德國無緣晉級。

在擊敗中華隊後，德國又解決地主日本挺進金牌戰，但金牌戰的對手相當難纏，他們是在奧運團體賽奪下三連霸的大陸隊，這次擁有世界球王樊振東，還有隊長馬龍，搭配許昕，陣容相當強悍，不過德國多年在國際賽阻擋中華隊，也不是省油的燈。

#TeamChina's Ma Long Xu Xin and Fan Zhendong claimed the gold medal in men's table tennis team event at the Tokyo Olympic Games on Friday defeating the German squad 3-0. #Olympics pic.twitter.com/60NvG9MSg0 — ސީނުކަރަ (中国China) (@Seenukara1) August 6 2021

德國同樣派出奧恰洛夫(Dimitrij Ovtcharov)、波爾(Timo Ball)以及法蘭西斯卡(Patrick Franziska)上陣，首點雙打由波爾/法蘭西斯卡對決許昕/馬龍，首局上來大陸就展現強大氣勢，一度以6：1大幅領先，後來德國死命連追到7：7，最後以7：11落敗。

第二局德國則是以大分差輸掉，比數是3：11，第三局雙方打出精采對決，大陸雖然先以6：2遙遙領先，但前世界球王波爾個人連拿4分追平，可惜後面接連失誤，最後以9：11惜敗輸掉第一點，第二點由奧恰洛夫對樊振東，樊振東在3：5時連輸6分，首局3：11輸掉。

次局雙方戰到6：6，這次換樊振東連拿5分以11：6贏下，第三局樊振東在6：6時連丟3分，最後以9：11再吞一局敗仗，但第四局他緊咬比分，兩人4：4時樊振東連拿3分，靠這個氣勢以11：5逼進決勝局，第五局一度以7：1遙遙領先，最後以11：3獲勝完成大逆轉，搶下第二點。

11:3 to Fan.

He wins by 3:2.



There just was no way through. Absolutely nonhuman performance from Fan Zhendong. I can’t believe it. I think I have never seen anything like this ever before.



Dima showed great performance. I believe against any other player we would’ve won. pic.twitter.com/tsRZv9LPdw — Timo Boll FanPage (@BollFanpage) August 6 2021

最後一點馬龍對波爾，首局雙方4：4馬龍連拿6分，最後以11：5拿下，次局波爾找回狀態，與馬龍戰到9：9，可惜最後仍以9：11輸掉，第三局相當精采，雙方互相拉鋸打成8：8平，接著打到10：10，要連拿2分者才能獲勝，最後波爾以13：11拿下，但第四局馬龍在5：5時連下5分，最後以11：7勝出，拿下第三點，最後以點數3：0贏下比賽，並奪下奧運桌球男團四連霸！