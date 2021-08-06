南投縣山區連日大雨，匯聚成滾滾溪流，仁愛鄉徐姓夫婦及友人共3人，6日在德魯灣溪橋下捕魚時，49歲徐姓婦人失足被洪流沖走，56歲徐姓男子下水搶救，但隨即被友人拉上岸，但他為救老婆再度跳下水，夫婦鶼鰈情深，結果竟是雙雙淪波臣。

仁愛警分局長莊順智表示，徐姓夫婦同姓，居住在春陽部落，和另1名男性友人到德魯灣溪捕魚，案發時，徐姓婦人不慎滑倒，失足落入水中被沖走，她的丈夫隨即跳進水中搶救，但當時因為水流非常湍急，情況危險，因此，友人立即將徐姓男子拉上岸，並表示要趕快打電話報案，請警方和專業的消防救難人員協助救援；詎料，就在千鈞一髮之際，徐姓丈夫因為擔心妻子生命危險，二度躍入溪流救老婆，卻隨即被滔滔濁流淹沒。仁愛警分局已通報南投地檢署，檢察官將於7日進行相驗，釐清死亡原因。

南投縣消防局在下午2點多，接獲民眾報案，指稱在仁愛鄉春陽村虎門巷附近的德魯灣橋下，有兩人被洪流沖走，隨即派遣仁愛消防分隊、埔里中心碑消防分隊出勤，並由小隊長白光毅帶隊前往搜救，總共出動救護車2輛、船艇2艘、消防8人並群呼義消前往支援。

下午2點52分，搜救人員抵達德魯灣溪現場，仁愛消防分隊人員在德魯灣橋附近下水搜尋；埔里中心碑消防分隊人員，則前往碧湖下游搜尋及攔截。由於溪流常湍急，消防人員下水搜救時，也被洪流沖走，在溪流中載浮載沉，所幸後來自行脫困上岸。

消防人員在下午3點42分，在距離德魯灣橋約500公尺的溪流中，發現徐姓婦人浮在水面，但已經沒有生命跡象；消防人員持續搜尋徐姓丈夫，在下午5點多，在溪流中尋獲，但也已明顯死亡，因此將兩人遺體交由仁愛警分局及家屬處理。