四川德陽常姓及孫姓堂表姊3人，3年前在公共泳池，因細故與安姓女醫師及公務員夫婿爭執，找出安姓夫妻兩人個資，在網路標註帶有明顯負面貶損、侮辱色彩標題，分別透過微信、微博公布，引導網民、媒體負面評價及謾罵，終至安姓醫師不堪網暴壓力，服藥輕生，檢方因此起訴3人。四川綿竹市人民法院6日宣判，3名被告利用信息網路平台，煽動網路暴力公然侮辱他人，致被害人輕生，情節嚴重，構成侮辱罪。

判決指出，常某一、常姓某二、孫某犯侵犯公民個人信息罪一案，以3被告犯侮辱罪判處主犯常姓女子有期徒刑1年6個月；主犯常姓堂妹有期徒刑1年，緩刑2年；常婦表妹孫某有期徒刑6個月，緩刑1年。

法院表示，經查，2018年8月20日，被告常婦之子在德陽某游泳館游泳時，碰撞同泳道相向的安醫師，常婦之子隨即朝安醫師游走方向，做出吐口水動作。在泳池中的安醫師丈夫喬某看見狀，撲向常女之子，將他頭部按入水中，打了一耳光加以訓斥。

繼而，聞訊趕來的常婦與喬姓夫妻在游泳池旁爭吵，被勸開後，常婦查看游泳池監控視訊，又與安醫師在女更衣室肢體衝突。員警獲報到場調解未果。

翌日上午，常婦一等人前往喬某所在公務單位反映此事，要求立即處理，該單位表示待公安機關調查處理後再行處理。常婦於是在該單位公示欄拍攝喬某姓名、單位職務、照片等公示內容。

同日下午，常婦又和常妹堂妹等人，前往安醫師所在單位如法炮製。常姓堂姊妹因尋找安醫師未果，便針對安醫師辱罵，引發群眾圍觀。常婦並藉由安醫師所在醫院微信公眾號，截取安醫師姓名、單位、職務、照片。

8月21日至23日，常某堂姊妹與表妹孫女，將獲取的喬某、安醫師等個人資訊與游泳池視訊，配註帶有明顯負面貶損、侮辱色彩的標題，分別透過微信、微博等方式，推送給他人及媒體記者爆料，並通過網路發布情緒性、侮辱性標題貼文和評論，引導網民對喬、安二人負面評價。

8月22日至25日，涉及喬某、安醫師的游泳池衝突情況被多家媒體大量報導、轉載，引發廣大網民對喬某、安醫師詆毀、謾罵。在此期間，喬、安二人通過他人與常婦聯繫協商解決未果。8月25日，安醫師服藥輕生，經搶救無效死亡。

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