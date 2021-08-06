對於陳時中今（6）日說「第五輪莫德納打完，第六輪就會打高端」，PTT網友笑稱「我OK、你先打」、「先打完我再聽你說」！

國內AZ、莫德納疫苗存貨吃緊，高端疫苗成為另一種選擇。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日首度表態，「第五輪莫德納打完，第六輪就會打高端」。

食藥署目前通過5批高端疫苗審查，累計35.2萬劑，指揮中心指出，截至6日下午2點35分，意願登記高端疫苗已超過100萬人。

至於下一批進口疫苗何時到貨，陳時中坦言，「台灣比我急的大概沒有超過10個人。」自己天天對這事情傷腦筋，3天會夢到一次，「我知道大家很關心，我的關心跟大家一樣；我也希望能夠源源不斷，但就是有希望、沒把握，疫苗有進來就會跟大家說。」

對於「第六輪就會打高端」，PTT網友笑稱，「我OK、你先打」、「先打完我再聽你說」、「我不打難道會抓我去打」！