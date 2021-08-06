台中市衛生局指出，彰化縣6日新增1染疫女移工，於7月27日晚間搭乘火車前往潭子聖經浸禮教會參加活動，當天返回彰化；另8月1日上午從彰化宿舍搭計程車直達同教會參加教會活動，當晚由潭子火車站搭乘3297車次自強號返回彰化。市府公布疫調足跡，匡列接觸者49名採檢中，並完成其足跡點清消。

台中市衛生局說，彰化縣37歲菲律賓籍女性，案號158694，4月14日入境，工作及居住地皆於彰化縣，於7月27日17時01分由彰化火車站搭乘2234車次至台中頭家厝站，轉55路豐原客運至潭子加工區，步行至潭子聖經浸禮教會參加活動，晚間20時46分搭乘2253車次火車返回彰化。

另個案於8月1日8時25分從彰化宿舍搭計程車直達潭子聖經浸禮教會參加教會活動，午、晚餐皆前往該教會另址教育中心1樓用餐，用餐處設有隔板，晚間20時36分搭乘3297車次自強號返回彰化，個案活動期間皆為步行，台中市匡列參加教會活動47名接觸者安排採檢及居家隔離，另2名接觸者列為自主健康管理對象，也已安排採檢，相關風險場域皆已完成消毒。