「英國廣播公司」（BBC）6日報導，英國已有88.6%的成年人至少接種過一劑新冠肺炎（COVID-19）疫苗，而在目前仍不願意接受施打的民眾中，有許多人並非擔心後遺症等問題，而是因為患有針頭恐懼症（needle phobia，俗稱暈針），即使本人有意願接種疫苗，也往往因恐懼而無法實行。

英國國家健康研究院（National Institute for Health）和牛津大學「生物醫學研究中心」（Biomedical Research Centre）先前對超過1.5萬名成年人進行調查，發現有1/4對注射行為有潛在的恐懼反應；而在年輕族群中，患有針頭恐懼症的比例相對較高，也是該年齡層不願接種疫苗者較多的原因之一。

23歲的亞當（Adam）告訴BBC，他非常想接種新冠肺炎疫苗，但在嚴重的針頭恐懼症影響下，他已兩度前往疫苗接種中心，但最後仍未成功接受施打；亞當表示，讓針頭刺穿他的皮膚，「感覺像面臨世界末日」，讓他無法思考，且心率超過200，陷入恐慌。

牛津大學精神醫學系教授弗利曼（Daniel Freeman）指出，認知行為治療（Cognitive Behavioral Therapy）對緩解針頭恐懼症十分有效，包括從圖片和影片開始讓患者慢慢習慣針頭，並教導民眾如何識別血壓快速下降的跡象，以提早預防暈眩；BBC補充，其他緩解針頭恐懼症的方法還包括分散注意力、用深呼吸維持精神穩定等。

雖然亞當已兩度接種疫苗失敗，但在當地醫護人員的協助下，他覺得自己已取得相當進展，也預約了下週再度於同一家醫院進行接種，並對下一次嘗試感到「樂觀」。