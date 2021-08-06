導演李安2016年為宣傳《比利‧林恩的中場戰事》，接受《魯豫有約之大咖一日行》訪問，該節目近日上架於影音串流平台LiTV。聊到父親時仍愧疚。

他坦言：「在拍《色．戒》時，有一個台灣中影的老美術部負責人，幫忙布置做景，然後有一天，我們共同的朋友告訴我說，其實他父親過世，他沒有回去奔喪，所以我就過去安慰他，我安慰他時我就崩潰了，因為我自己也是這個樣子，那是第一次崩潰，還有一次是拍完《少年PI的奇幻漂流》，有人問我說，船沉的時候，那個男孩子說『從來沒有跟父親說再見，從來沒有好好的說一聲再見…。』那天晚上我也崩潰了一次……。」

回憶在天堂的父親，李安說：「我在美國拍《臥虎藏龍》跟《綠巨人浩克》後，感覺很疲累，也沒有什麼野心，就在那個時候，我跟父親說我要退休了，我受不了了，他就說『你教書吧！』但我不教，就這件事情，我就老沒有跟他低頭，他說『你看你小孩子，你才49歲，給孩子不好的榜樣』，然後他就是信手寫了像對聯一樣，『入山不必太深，下筆不必太濃』，他就說那頂起鋼盔繼續往前衝吧！再拍一部片！我在美國就想，要不要接《斷背山》這件事？」

聊到他的父親李昇先生，李安說自己從小跟媽媽很親，「我也滿膩著她的，她對我也比較寵愛，所有心裡面勾結都是跟父親。」父親不但是位文官，職涯裡也曾擔任台南一中等校長職務，他受父親影響甚深，繼而造就了他經典「父親三部曲」之《推手》、《囍宴》、《飲食男女》的誕生。

談到自己面對被拱在神壇上的推崇，則是謙遜說：「一點點，一點點，那種感覺偶爾會有，但我不喜歡。」他表示自己也有脾氣，只是大部分時間脾氣比較好，更自覺對家人不好意思，因為「這輩子最好的都給了演員」。該集李安擔任嘉賓的《魯豫有約之大咖一日行》，已在LiTV上線。