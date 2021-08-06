東京奧運中國田徑代表團6日晚間在田徑女子標槍決賽奪金。大陸選手劉詩穎首擲扔出66.34米個人賽季最好成績，最終奪得奧運冠軍，這也是繼鞏立姣在鉛球之後，中國田賽第二面金牌，另一名中國選手呂會會拿下第五。

澎湃新聞報導，2005年5月，13歲的劉詩穎被山東牟平區體校選中，從此開始與標槍為伴訓練生涯。

2007年7月，劉詩穎被選送至煙台市體校，據劉詩穎的啟蒙教練李秀湖介紹，期間劉詩穎參加過兩屆省運會，都拿到了冠軍。

2017年5月21日，劉詩穎讓世界見證了中國標槍的實力——在世界田徑挑戰賽日本川崎站女子標槍比賽中，劉詩穎擲出66.47米，打破亞洲紀錄，輕鬆奪冠。

對待這樣的成績，劉詩穎顯得很坦然，「比賽狀態不錯，屬於超常發揮，投出了個人最好成績。但技術發揮方面不是特別理想，是一次『有成長』、『要淡定』的比賽。」

隨後劉詩穎突飛猛進——2018年5月，國際田聯世界挑戰賽大阪黃金大獎賽上，劉詩穎以67.12米奪得女子標槍冠軍。

同年雅加達亞運會，劉詩穎以66.09米奪得女子標槍冠軍的同時，創造新的賽會紀錄。2019年杜哈世錦賽上，劉詩穎又以65.88米收穫亞軍。

提到大陸國內女子標槍，逃不開湖北名將呂會會與劉詩穎之間的競爭。

對於這個話題，劉詩穎毫不避諱，「作為中國運動員，無論『會姐』還是我，在奧運中取得好成績都值得高興，有越多的優秀運動員參賽，就越能保證國家的成績，對於整個田徑隊都是非常幸運的。」

去年，受疫情影響，各項大賽都有所擱置，中國田徑運動員普遍採取了封閉訓練的方式。即便如此，劉詩穎的表現依舊讓人眼前一亮，在2020田徑大陸全國錦標賽中，她以67.29米成績刷新個人紀錄。

據統計，該成績在項目年度世界排名中位列第二。憑藉高水準的發揮，也奠定了劉詩穎直通奧運的資格。

奧運延期之後，劉詩穎的教練郭慶仙曾透露：「奧運會延期，對劉詩穎來說是個打擊，因為2019年我們練得非常好。」郭慶仙同時直言：「東京奧運會我們就要奔著金牌去。」如今，劉詩穎夢想成真。