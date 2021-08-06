還記得 12 年前經典愛情電影《戀夏500日》嗎？當時引起影迷替男主角湯姆，也就是在《全面啟動》魅力擋不住的喬瑟夫高登李維大抱不平，認為深情付出得不到回報值得同情，長大後的我們再回首想法早已改觀，當時的深情現在也不過是過分一廂情願的表現。

12 年過去《戀夏500日》沒有續集告訴我們究竟湯姆成為哪種大人，但剛滿40歲的高登李維透過他一手包辦編導演的全新影集《柯曼老師》，點出時下年輕人的生活狀態，其中似乎隱約藏著湯姆的身影。

這位「生活還過得去」的國小音樂老師喬許柯曼，工作時全心投入，但一到下班後卻總在自我懷疑。看輕自己不高不低的工作、找不到起點的新戀情、與家人「以熟相欺」的破裂關係和究竟該不該實現夢想的無解茫然。

當今7、8年級生普遍共有的感受，稱不上困擾，卻是日夜煩心。30 歲的這段日子的確不太容易，工作、感情和家庭一瞬間全都操之在己，再也不受管控的生活，擁有自由同時也意味一肩扛起所有責任，想要精彩刺激、也得面對無止盡的焦慮來襲。

高登李維並沒有試圖「指點」觀眾如何解決這種困擾，他以平凡又趣味的手法，加上超現實的動畫點綴，把主角的腦內想法全都具象化，氣瘋時就想像自己在外太空漫遊、想放鬆就假裝擁有超能力飛行，這些你認為荒唐傻眼的行徑，被定義為「廢」與「魯」的幼稚表現，其實就是一種應對機制。《柯曼老師》現正於APPLE TV＋上線中。