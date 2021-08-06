北韓領導人金正恩健康亮紅燈的新聞幾乎年年都有，但事實真假，只有最親近的少數人才知道。韓國梨花女子大學教授朴元坤（音）表示：「據說全世界只有15個人能夠最快、最準確地知道金正恩的健康情況，分別是金正恩親信5人，中國最高層5人和美國高層5人。」

根據《朝鮮日報》報導，2019年，金正恩病危消息傳得沸沸揚揚時，前美國總統川普篤定知道金正恩無恙。但如果他說了，情報收集管道與線民便會曝光，因此他不能開口。明明知道卻不能說，一定覺得非常難受，忍得了一時，忍不了多時，最後還是發表了類似金正恩平安無事的言論。

而在金正恩父親金正日執政時期，法國掌握大量關於金正日健康的情報。因為金正日心臟出現異常時，北韓會邀請法國醫療人員到北韓為他治療。據悉，該情報先傳到了美國，間接再傳到韓國。但在金正恩時代，法國失去了獲悉相關情報的管道。

那麼究竟韓國能夠多快、多準確地獲悉關於金正恩的情報呢？目前，國情院正通過對朝監聽以及情報人員提供的資訊，收集金正恩的健康和人身安全信息。據一位情報人士表示：「雖然不及中美，但準確度不會太差。」「如果金正恩當真因為健康抱恙倒下，或朝鮮發生內部政變，幾天之內就會發現異常動向。」

至於北韓是否會發生政變？。朴元坤表示，在北韓內部，幾乎不存在因為經濟困難而發生軍事政變或居民起義的可能性，「但如果像新冠肺炎之類的疫情在國內失控，糧食不足、醫療荒、經濟難同時發生，可能會出現無法控制的情況。」如果出現這種史無前例的緊急狀況，便無法排除爆發軍事政變或居民革命的可能性。