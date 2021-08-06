堅守防疫最前線，秀傳醫護加碼捐熱血回饋社會。（竹秀提供／廖志晃南投傳真）

堅守防疫最前線，秀傳醫護加碼捐熱血回饋社會。（竹秀提供／廖志晃南投傳真）

新冠肺炎疫情爆發後，許多善心人士、商家及團體，捐贈物資力挺堅守第一線的醫護人員；秀傳醫療體系6日號召彰化秀傳、彰濱秀傳及竹山秀傳3院區、300多位醫護人員聯袂捐血，感謝社會對醫護的支持，也挹注台中捐血中心面臨的血荒。

秀傳醫療體系總裁黃明和表示，新冠肺炎疫情發生社區感染後，秀傳體系醫院受到來自各行各業不斷的捐贈與支持，特別是餐飲業者因疫情關係，本身生意也大受影響，還捐出自家商品便當、飲料、三明治、咖啡等到醫院；也有些有愛心的民眾自掏腰包購買防護面罩、防護衣等來捐贈，都讓醫護第一線人員十分感動；因此，在疫情趨緩之際發起捐血活動，藉此讓秀傳醫護用熱血回饋社會各界的愛心，也為中部的血荒盡棉簿之力。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍說，為了籌辦這場公益活動，醫護人員從設定線上報名系統、拍攝宣傳照片、影片及通訊軟體、臉書分享等都在短短3天內完成；外科醫師黃漢斌是影片拍攝及剪輯高手，利用下班時間，出動空拍機到竹山秀傳及彰濱秀傳拍攝，剪輯很多部宣傳影片，讓捐血活動在秀傳成為熱門話題。

竹山秀傳醫院包括謝輝龍、醫療副院長莊碧焜、行政副院長蔡味娟與護理部主任蘇素匹、檢驗科主任黃忠彥，都率先挽袖捐熱血，更有超過百位醫護人員響應；還有人在報名留言「大家同島一命，熱血沸騰串連世界愛，希望疫情快退散」互相鼓勵。

竹秀檢驗科主任黃忠彥說，根據台中捐血中心統計，平均每天需要1800袋血液供應台中、彰化、南投、雲林4縣市醫院使用，相當於1年約需62萬袋血液，最近台中捐血中心的4種血型庫存量，都少於4天，呈現急缺狀態；竹秀醫護同仁在疫情期間，以捐血方式表達對社會各界的感謝，讓捐血活動意義非凡。