針對高端疫苗議題爭議，台北市長柯文哲表示，他當然支持台灣生技產業，希望台灣有自己的疫苗，但不支持把國民的生命拿去當賭注，重批民進黨政府「你們是在阻擋國際上認證的疫苗進入台灣，不是這樣嗎？」偶爾在臉書評論時事的名醫沈政男表示，柯文哲卯起來砲打國產疫苗政策，應是受了前兩天2024總統大選民調的鼓舞，他的立論是可以得分的。

中華民意研究協會日前公布2024年總統大選潛在候選人民調，若民進黨派出桃園市長鄭文燦、國民黨派出前新北市長朱立倫，將由柯文哲以30%的支持度奪冠，其次是朱立倫的21.9％、鄭文燦為20.9％居第三。

沈政男6日在臉書貼文表示，今天柯文哲卯起來砲打國產疫苗，還特別指名政論節目，這當然是受到前兩天2024民調的鼓舞。基本上他的立論是可以得分，因為你說你愛台灣？歹勢，你更愛你自己。發展你生技產業固然重要，但身體與健康更是重要一百倍。

沈政男建議，柯文哲不必太在意政論節目與綠營那些砲手，因為人民對自己的身體與健康絕對是擺第一位，不會傻到為了愛台灣而做任何犧牲。不會就不是不會，因為「愛台灣」3個字已經被汙名化了。

沈政男指出，混打疫苗今天有了新的宣示，但大家也不用去勸阻那些認為「能打到就是好疫苗」的人，就讓他們去打好打滿他們眼前的疫苗吧；後手那些就留給我們。至於二級警戒將再延長兩周，他認為，在清零以前，不要再降級了，因為解除二級以後，八大行業就得開放，那將是好多人不能承受之重。