東京奧運桌球最後一戰，中國代表團6日晚間在男子團體決賽以3-0擊敗德國隊奪冠。（新華社）

中國隊選手樊振東。（新華社）

東京奧運桌球最後一戰，中國代表團6日晚間在男子團體決賽以3-0擊敗德國隊奪冠。樊振東驚濤駭浪逆轉奧恰洛夫。本屆東奧桌球項目共有5面金牌產生，男單和女單分別歸屬馬龍和陳夢，團體兩面金牌也都由大陸國乒獲得。大陸國乒已連續4屆奧運會收穫4金。

不過，在東京奧運會新增的混雙比賽，大陸國乒組合許昕╱劉詩雯不敵東道主組合水谷隼╱伊藤美誠獲得銀牌。這也是大陸國乒在2004年雅典奧運會後，首次未能拿下單屆奧運會所有桌球金牌。

男團決賽第一盤，許昕╱馬龍組合對陣法蘭西斯卡╱波爾組合，毫無波瀾地以3-0（11-7、11-3、11-9）拿下。

第二盤交手，樊振東出戰奧恰洛夫。奧恰洛夫延續了單打的好狀態，上來就11-3拿下一局；第二局比賽，樊振東調整自我，11-6扳回一局；第三局比賽，奧恰洛夫又以11-9獲勝。

樊振東從第四局開始正式發力，然後一氣呵成拿下第五局，比分分別是11-5、11-3。

第三盤對決，馬龍迎戰40歲的老對手波爾——馬龍11-5、11-9、11-13、11-7，比分3-1取得勝利！

從2008年北京奧運會首次引入團體項目，中國男團便包攬了過往三屆冠軍，德國隊也一直是男團項目上有力競爭者。

從北京奧運到里約奧運，德國男團三屆比賽都沒有離開過領獎台——他們在北京奧運會奪銀，在倫敦和里約得了銅牌。

這一次，德國男團仍然來勢洶洶。半決賽前，德國隊名將奧恰洛夫就在社交媒體上表示要和中國隊「決賽相見」，他們也以3比2的比分驚險擊敗了備受期待的東道主日本隊，搶到了一張決賽門票。

對於中國隊來說，德國隊也是一個老對手——在最近一次2018年團體世桌賽上（2020年團體世桌賽因疫情取消），大陸國乒男團決賽對手正是德國隊，當時大陸國乒3比0獲勝捧杯，完成了史無前例的世桌賽9連冠。

但面對決賽，大陸國乒上下做好了面對更大困難的準備。

就像馬龍所說：「不管我們要對陣的是哪支隊伍，日本還是德國，我們都會做好打滿5場比賽的準備，我們不能想著只依靠其他隊友解決問題，我們所有人都要做好自己的部分。」

此前在單打比賽中，馬龍就和奧恰洛夫在半決賽中有過交鋒，並以4比3驚險戰勝對手。

彼時奧恰洛夫失利後在社交媒體感歎：「這一次的失敗對我的打擊過於沉重，我幾乎徹夜未眠，失敗的畫面在我腦海中一遍遍地重演。」

對於德國隊來說，大陸國乒依然是那座難以跨越的大山——男團奪冠後，國乒也再度完成了在東京奧運會包攬4金的壯舉。