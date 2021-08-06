在今年美國職棒交易截止日前各隊紛紛進行補強，傳統強權洋基、道奇、紅襪都大有斬獲，其中道奇完全沒在手軟，一次補進「藍眼」薛爾瑟(Max Scherzer)和快腿游擊手騰納(Trea Turner)，讓他們投打陣容再升一個檔次，投手部份幾乎擁有超強輪值陣容，打線則是人才輩出。

而昨天他們再次進行補強，可能是因主力投手包爾(Trevor Bauer)繼續遭停職，所以他們特別看重投手這塊，以1年短約簽下前費城人世界大賽MVP漢默斯(Cole Hamels)，當然他已37歲，實力不如當年，但做為先發輪值仍夠用。

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這麼一來道奇組成強大完整先發投手陣容，目前有薛爾瑟、柯蕭(Clayton Kershaw )、普萊斯(David Price)、包爾(Trevor Bauer)、畢爾勒(Walker Buehler)、烏瑞亞斯(Julio Urias)、岡索林(Tony Gonsolin)、漢默斯等人，就算扣掉被停職的包爾實力仍雄厚。

漢默斯曾在2008年與費城人拿下世界大賽冠軍，同時他也是當年世界大賽MVP，據大聯盟統計數據指出，漢默斯加盟後，道奇先發輪值將累積多達7座賽揚獎、25次明星賽入選、4度世界大賽冠軍經驗，可見這深度非常可怕。

漢默斯在大聯盟15年，於費城人是他最風光時期，目前生涯累積163勝122敗，自責分率3.43、每局被上壘率1.18，累積2560次三振，2015年他被交易到遊騎兵，18年則被換到小熊，19年漢默斯於小熊先發27場拿下7勝7敗，自責分率3.81，成績並沒下滑太多，也許他能幫道奇更上一層樓。