今晚開始到周日白天，雨勢會愈來愈明顯。西半部地區留意有豪雨等級以上強降雨，山區的雨勢會持續更久。(氣象局提供)

受西南氣流和熱帶性低氣壓強降雨帶來的影響，氣象局今傍晚啟動劇烈豪雨作業。(摘自氣象局直播)

（23：40更新）高屏升級大豪雨！中央氣象局示警，雖然盧碧颱風減弱為熱帶性低氣壓，但雨勢將伴隨西南氣流將影響台灣，從現在開始到週日父親節上半天，各地天氣相當不穩定，尤其西半部雨勢顯著，須嚴防豪雨等級以上強降雨發生，離島雨勢也相當明顯。氣象局也針對台中以南縣市及離島發布豪大雨特報，到週日前累積雨量相當可觀。

從衛星雲圖可見，台灣上空有一大陀明顯的雲系（即西南氣流）現正影響台灣。(擷取自氣象局雷達回波)

受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，氣象局晚間發布全台17縣市豪大雨特報，高屏地區大豪雨警戒。(氣象局提供)

受到熱帶性低氣壓及西南氣流影響，易有短延時強降雨，氣象局晚間22時發布全台16縣市豪大雨特報，今晚（6日）至明（7）日高雄市山區及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣及連江縣有局部大雨或豪雨，桃園市、新竹縣市、苗栗縣、嘉義市、臺東縣、澎湖縣及花蓮縣山區有局部大雨發生的機率。氣象局提醒。離島易有強風驟雨，須注意雷擊及強陣風，西半部地區有豪雨等級強降雨發生。

中央氣象局資深氣象預報員謝佩芸指出，西半部本島以及澎金馬地區從今晚開始，必須嚴防西南氣流和熱帶性低氣壓強降雨帶來的影響，氣象局今傍晚已啟動劇烈豪雨作業。從衛星雲圖可見，台灣上空有一大陀明顯的雲系（即西南氣流）現正影響台灣，截至晚間19時30分，中南部沿海地區及高屏山區累積降雨已達200毫米以上。

熱帶性低氣壓（原盧碧）未來預計會緩慢往東方移動，通過台灣海峽至台灣北部途中，西南氣流將替全台帶來顯著降雨。(氣象局提供)

謝佩芸說明，熱帶性低氣壓（原盧碧）下午位於金門東北方30公里出，未來預計會緩慢往東方移動，通過台灣海峽至台灣北部途中，西南氣流將替全台帶來顯著降雨。今晚開始到週日白天，雨勢會愈來愈明顯。西半部地區及馬祖、澎湖、金門有陣雨或雷雨，易有大雨或豪雨，須嚴防豪雨等級以上強降雨，山區的雨勢會持續更久。

沿海地區須嚴防強風驟雨，澎湖、金門、馬祖、桃園以南、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海空曠地區易有9至10級強陣風，鄰近海域風浪明顯偏大，已觀測到有4、5米的浪高，不排除出現6米大浪，前往海邊活動請注意安全；連日降雨，山區慎防坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

氣象局表示，從現在開始到週日父親節上半天，各地天氣相當不穩定，尤其西半部雨勢顯著，須嚴防豪雨等級以上強降雨發生，累積雨量相當可觀。（氣象局定量降水預報）