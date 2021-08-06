台北股市火熱至今已一年有餘，電子類股、鋼鐵和航運輪番飆漲，更掀起一輪「當沖熱」，然如今鋼鐵和航運漲勢停歇，航運還經歷了一場風暴，停損、停利就顯得十分重要，有網友曬出對帳單悲嘆，買4檔股票，且都還是零股，但卻一片慘綠，本金賠了約25%，詢問是否該停損，不過底下網友見對帳單中有陽明，紛紛建議「留陽明，其他砍掉」。

1名網友在PTT股版發文，曬對帳單分享自己的選股，分別買進中信關鍵半導體、東森、以及目前熱門的航運題材陽明和四維航，但可惜的是全部都是賠錢，未實現虧損約8000元，雖然金額不大，但卻佔本金的25%，原PO無奈表示，「被朋友笑死，怎麼會買這幾隻」。

貼文曝光後，許多網友認為8000只是小錢而已，「有人當天當沖輸80萬都沒停損的」、「8000就這樣還是別玩股票啦」、「8000是停損蝦毀」、「才八千，我眼眨都不眨就直接砍下去了」、「才買三萬也能賠八千，也是另類股神」、「如果8000對你來說壓力很大停損啊」。

此外，有網友見原PO對帳單中的選股，認為陽明能夠還有機會，「陽明176還有機會」、「陽明還有機會」、「留陽明，其他砍掉加碼陽明」、「陽明看你要不要凹到出獄，賣的有尊嚴點」、「陽明攤下去，靠這隻，就反轉了，記得有凹回來就跑」、「如果你受不了的話，以後就買ETF吧，我自己會留陽明」、「四維航跟陽明應該有機會吧」。

美國總統拜登上月簽署行政命令，將針對運費進行調查，遭外界揣測是否將對日益高漲的運價出手，然則聯邦海事委員會FMC指出，並沒有要干涉國際航運運費，且也無權為之，但補充，是要針對航運商加收附加費的行為進行調查；不過值得一提的是，FMC就附加費要求8家航運商提供詳細資料，名單中並未出現我貨櫃三雄。

貨櫃三雄7月遇大浪強襲，股價大幅下跌，6日三雄齊回神，長榮漲逾2%，成交量達48萬張居台股第一，萬海和陽明盤中一度大漲逾7%，終場漲逾4%，分別收在每股231元和131元。