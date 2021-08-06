宣布參選國民黨主席的前主席朱立倫，昨（5）日接受廣播節目主持人黃暐瀚專訪，被問及誰是2024最強候選人時，朱立倫點名新北市長侯友宜為「2024年最強人選」。對此，侯友宜今(6日)受訪時回應，他現在是新北市的市長，會好好的把自己的角色工作做好。

朱立倫喊推2024年最強候選人是侯友宜，侯友宜回應了。（翻攝照片／戴上容新北傳真）

朱立倫5日於廣播節目「POP Radio聯播網」接受黃暐瀚專訪，黃暐瀚問朱立倫，「您說要推出2024最強候選人，是新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜、資深媒體人趙少康，沒有看到您，但我有2個問題要請教您，第一，這段話您有跟他(她)們討論過嗎？會不會害到他們？」。朱立倫說，沒有，但他要重申，2024他一定會無私無我，推出最強候選人，誰最強就推誰，不能夠排除任何一種可能，也不會拒絕任何一個戰鬥夥伴，只有團結所有力量，才能勝選。一定是一個One Team的概念，只有大家是完整的團隊，才會成功。

至於「3年後2024誰是最強候選人？」朱立倫說，目前他不知道是誰，但媒體朋友問他「現階段誰最強」？黃暐瀚說，「看起來是侯、盧市長」，朱立倫表示，「我第一個就講侯市長，這有錯嗎？侯市長是我最優秀的一位夥伴，也是我過去的一位好同事」，黃暐瀚問他，「講完侯市長有打電話給你嗎？」朱立倫說，沒有，但他相信對方也了解他的意思。侯市長現在一定是全力的拚好市政，他是最得人旺的地方首長和政治人物。

朱立倫接著指出，盧秀燕市長這次在台中的防疫工作也做得非常好，為了台中空汙做得非常好，這些都要受到肯定。朱立倫並坦言，「不管趙少康的戰鬥藍也好，宣布參選總統也好，他聲量又這麼高，他當然是很好的人選，韓國瑜市長現在也還是非常有戰鬥力，包括現在持續做很多公益，現在在沈潛的階段，我們也要給他加油」。

朱立倫強調，不管是誰，大家就像一個Team來團結一致，把要改變的事情逐漸改變，做對中華民國、台灣有利的事情，來獲得明年民眾的肯定，迎回2022，才能夠打下2024。

對於朱立倫「2024最強候選人」的說法，侯友宜今(6日)視察泰山區貴子坑溪河川環境，面對媒體提問，侯友宜表示，「我現在是新北市的市長，我們好好的把自己的角色工作做好，努力把市政建設做好，更重要現在是防疫期間，努力的把防疫守住，讓我們市民朋友能夠回到正常的生活型態，努力做事，謝謝」。