台東熱氣球7日上午場首飛 因雨宣布取消 22:122021/08/06 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東熱氣球7日上午場首飛因雨宣布取消。（資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東縣原定7日於池上牧野渡假村辦理首波「台東人限定」的熱氣球繫留預約體驗，縣府交通及觀光管理處6日晚間10點緊急通知，經飛行總指揮Bakker及氣象專家研判後，7日台東縣池上鄉仍會持續下雨，草地泥濘，因此縣府決定7日上午場先行取消。此外，據縣府統計，上午場共有130多人報名參加。 盧碧颱風攪局 華信、立榮公布明日取消航班 台北體育館桌球場淪辦公地 民眾怨9月才解封 #台東 #縣府 #熱氣球 #取消 #因雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海納百川》小英政府已成自走砲（譚再利） 18:452021/08/06 海納百川 父親節在家吃 嘉義市「餐飲禁止內用」延至8月9日 15:042021/08/06 生活 「臺東x臺北」城市加乘計畫啟動 熊讚熱氣球造型曝光 11:232021/08/06 生活 維珍銀河再度開賣太空船票 起價1250萬元 14:102021/08/06 國際 熱焰彈與烽火台 04:102021/08/06 時論廣場 男子寄居宮廟沒錢回家 所長、里長合資5000元返家 19:442021/08/06 社會 滑冰協會放棄舉辦國際賽事 「國際隱性壓力」曝光 18:042021/08/06 社會 捷運首排含金量高 麗寶FIKA創熱銷旋風 15:302021/08/06 房市新訊 台漫真人化 宅男打籃球明年開拍 04:102021/08/06 藝文副刊 文化部重啟藝FUN券 李永得鬆口：規劃中 12:482021/08/06 生活 《國際油價》中東局勢緊張 原油期貨反彈逾1％ 10:022021/08/06 財經 生活熱門新聞 不斷更新》颱風尾挾豪雨灌南台灣 8／7各地停班停課一覽 - 生活 陳時中宣布第六輪打高端 受試者洩驚人真相：政府把全民當北七 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 恐升回輕颱！盧碧登陸台灣地點曝 專家：入夜後3地區風雨猛 - 生活 國宅牆龜裂樑柱移位 母抱嬰兒往外衝 富里極淺連環震傳災情 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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