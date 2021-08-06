台東縣原定7日於池上牧野渡假村辦理首波「台東人限定」的熱氣球繫留預約體驗，縣府交通及觀光管理處6日晚間10點緊急通知，經飛行總指揮Bakker及氣象專家研判後，7日台東縣池上鄉仍會持續下雨，草地泥濘，因此縣府決定7日上午場先行取消。此外，據縣府統計，上午場共有130多人報名參加。