前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於政論節目主持人王又正6日相揪去預約打國產疫苗，郭正亮說「寧可不打也不打這種疫苗」！他還怒轟，有哪一個亞洲國家隨隨便便通過一個自己的疫苗？

郭正亮6日在中天電視政論節目《正常發揮》指出，韓國總統文在寅因為疫苗短缺，防疫民調暴跌17個百分點，文在寅就在青瓦台向民眾宣示，8月一定會進800萬劑疫苗，結果總理府今天開記者會，表示8月底會有1千萬劑莫德納疫苗到韓國。日本今天也開記者會表示，美國9月會給日本7600萬劑BNT疫苗。郭正亮質疑，「就只有我們很不積極」！

郭正亮分析，就是要弄出一個「飢餓狀態」，加上全世界Delta爆發，雖然台灣邊境封鎖，Delta大概控制住了，但周邊包括印尼、越南、日本都起來了。民眾活在這種氛圍下，會有危機感，這是蓄意在醞釀一種氛圍，一種飢餓、疫苗短缺的氛圍！講白了就是這樣，就是危機感，第一種危機感就是國際氛圍，第二種危機感就是沒有疫苗。亞洲各國一樣都沒有疫苗，可是他們是很緊張在處理，所以總統、首相都出面要疫苗！

另外，郭正亮直言，他們有因為短缺疫苗而隨便讓自己的國產疫苗通過嗎？越南國產疫苗做到第三期，受試者有1萬2千人，越南政府認為不夠，還駁回EUA；日本也做到第三期，日本政府要求做完第三期3萬人，是否給EUA還要看受試者體內變化；韓國是爭取疫苗代工。

郭正亮怒轟，有哪一個亞洲國家隨隨便便通過一個疫苗？亞洲是普遍缺疫苗，認真的政府是總統、總理出面拜託疫苗趕快進來，他們也沒有隨隨便便通過自己的疫苗！