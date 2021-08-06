隨著全球經濟復甦帶動龐大需求，加上貨櫃船供不應求下，各航線航運費報價不斷飆升，全球貨櫃海運龍頭馬士基周五(6日)公布今年第二季財報與財測，認為今年第三季前景依舊強勁，甚至有機會一路旺到第四季。

據《路透》近日報導，Delta變種病毒影響全球貨櫃周轉率，加上天災影響大陸南部沿海、歐洲港口等，海事諮詢公司Drewry供應鏈顧問業務主管達馬斯（Philip Damas）表示，這讓航運市場依舊處在緊繃狀態，並處於一個高度混亂、供應不足的賣方市場，航運業者甚至可以收取正常價格4至10倍的運費。

據《CNBC》報導，看到需求不斷提升以及航運報價不斷翻漲，馬士基就已經上調全年財測以及強勁的財報表現。馬士基公布最新EBITDA(稅息折舊及攤銷前利潤)為51億美元，年增200%，營收增長60%，達142億美元。疫情持續在多國延燒，但是零售商訂單不斷增加，讓周轉率放緩，造成貨櫃運費不斷增加。

馬士基先前公布第二季初步財報同時示警，航運市場將面臨需求波動大的狀況，因目前需求屬於暫時性狀況。分析師Lee Klaskow表示，目前運價處於難以延續的水準，明年應該會出現降溫，航運業者的營收可能在2021年見頂。投資銀行Jefferies分析師David Kerstens表示，可以預期下半年可能降溫，隨後獲利恢復到過往水準。

馬士基執行長 Soren Skou 解釋，全球運輸動能無法提升，來滿足所有需求，今年以來，包括洛杉磯港口塞港、長賜輪卡在蘇伊士運河一周、深圳鹽田港因為疫情也卡住，這都帶來許多問題。

貨運追蹤公司 Freightos 數據顯示，大陸至美國運費已經創下每 40 呎貨櫃2萬美元以上的歷史新高，甚至比去年同期上漲500%以上。

Soren Skou表示，企業試圖滿足強勁零售需求，並同時增加庫存，試圖扭轉美國超低庫存與銷售比率都證實相關訊息，這也導致貨櫃需求將延至下一季。Soren Skou也指出，繼續打造更高質量的海運業務，擁有更多長期合約，快速增長和盈利的物流業務，其中 38% 增長，有一半以上來自頂級海運客戶，馬士基創造價值的碼頭業務，讓本季盈利能力翻倍。