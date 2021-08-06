美國國會研究服務處日前發佈中國軍事發展年度報告，重申了過去幾年來對中國軍事能力的評估後，特別著重於中國新建的003型常規動力航母。報告引述媒體推測，003型航母可能會在2021年底前下水，同時另一艘與003同型艦亦即將鋪設龍骨，並將著手進行核動力航母建造計畫。而整體海軍現代化的目的在阻止美國干涉台海與中國近海地區的潛在衝突。

據《觀察者網》指出，美國國會研究處這份題為《中國海軍現代化：對美國海軍能力的影響》的報告延續過去對中國海軍的評估認為，中國海軍已是全球最大艦隊，具備反介入／區域拒止能力，已成為美國海軍維持對西太平洋控制能力的重大挑戰。

報導說，今年這份報告特別著重於中國003型常規動力航母，早先媒體推測其排水量在8~8.5萬噸之間，但最新的商業衛星圖像表明，美國方面低估了003型航母的排水量，003型航母可能更接近美國海軍航母，排水量接近10萬噸，預計將配備電磁彈射器，將提高其搭載的固定翼飛機的射程與有效載荷能力。報告引述美媒推測，003型將在2021年底前下水，其同型2號艦也即將鋪設龍骨，並接著開展下一代核動力航母的建造。

報告認為，解放軍已經部署了2種反艦彈道導彈——東風-21D和東風-26。這2款反艦彈道導彈分別在2019年8月的實彈試射演習中，成功擊中西沙群島以南的移動靶船。中國同時也開發高超音速滑翔體反艦導彈，這可能使中國反艦彈道導彈更難被攔截。

解放軍已經部署了2種反艦彈道導彈——東風-21D和東風-26。這2款反艦彈道導彈在2019年8月的實彈試射演習中，成功擊中西沙群島以南的移動靶船。（圖／新華社)

報告說，解放軍正在建造世界上規模最大的艦隊，已擁有大約350艘軍艦和潛艇，其中包括130多名主要水面戰鬥艦。相比之下，美國海軍的作戰力量約有293艘船艦。

報告稱，在新一輪大國競爭的時代，中國的軍事現代化努力，包括海軍現代化努力，已經成為美國國防規劃和預算的首要焦點。中國海軍經過25年的現代化建設，已經成為中國近海地區一支強大的軍事力量。並將在更遙遠的海域，包括西太平洋、印度洋以及歐洲周圍海域等更廣闊的地區開展越來越多的軍事行動。

報告說，儘管中共海軍現代化取得了巨大的成就，但目前仍有局限性和弱點，包括反潛能力不足、遠端情報獲取能力有限、聯合作戰能力不足、人員素質不足、缺乏實戰經驗和行動經驗等，但中國正在努力克服這些缺點。

報告認為，中共海軍現代首要目的是為了應對台海情勢，並阻止美國干涉在台海或其他中國近海地區的潛在衝突。目前中國已在南海和西太平洋獲得了優勢，美國海軍需要通過研發技術，改變艦隊結構、提高戰備能力和研發新技術武器來應對中國海軍。