台南市明停班停課 奇美博物館也宣布休館 22:362021/08/06 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奇美博物館明天休館一天。(圖／奇美博物館提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 依據中央氣象局預報資料顯示，台南市明日（8月7日）雨量已達停班、停課標準，台南市政府宣布停班停課，為顧及民眾安全，奇美博物館也宣布，7日全日休館。 日本單日確診破1.5萬 8縣防疫升級 《電腦設備》研華7月、前7月營收齊登同期高 H2展望樂觀 #台南 #奇美博物館 #8月 #休館 #依據 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 父親節在家吃 嘉義市「餐飲禁止內用」延至8月9日 15:042021/08/06 生活 MLB》道奇簽下前世界大賽MVP 先發輪值多達7座賽揚獎 22:042021/08/06 體育 助醫抗疫 奇美醫學中心招募志工隊生力軍 10:512021/08/06 寶島 《電子零件》國巨、凱美7月營收雙創佳績 08:212021/08/06 財經 時論廣場》美中競爭一世代 拜習會難成局（洪奇昌） 18:592021/08/06 時論廣場 陸手遊7月全球吸金近四成 04:102021/08/06 全球財經 聯電7月營收再創新高 04:102021/08/06 財經要聞 不斷更新》颱風尾挾豪雨灌南台灣 8／7各地停班停課一覽 20:222021/08/06 生活 奇美醫療體系7日門診及健檢均停診 23:402021/08/06 生活 國巨7月營收 寫34個月新高 04:102021/08/06 財經要聞 《電腦設備》勤誠7月營收創同期新高 全年出貨目標190萬台 16:332021/08/06 財經 生活熱門新聞 不斷更新》颱風尾挾豪雨灌南台灣 8／7各地停班停課一覽 - 生活 陳時中宣布第六輪打高端 受試者洩驚人真相：政府把全民當北七 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 恐升回輕颱！盧碧登陸台灣地點曝 專家：入夜後3地區風雨猛 - 生活 國宅牆龜裂樑柱移位 母抱嬰兒往外衝 富里極淺連環震傳災情 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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