日本《讀賣新聞》報導，東京小田急線的電車內6日晚間有男子持刀攻擊乘客，造成4人受傷，另有多人在逃跑的過程中受傷；男子在逃離現場約1小時30分後，稱「逃累了」要求便利商店店員報警，稍後遭到逮捕。

根據報導，當地6日晚間約8時30分（台灣時間7時30分）左右，一輛小田急線快速急行電車在行駛至「成城學園站」和「祖師谷大藏站」之間時，發生持刀攻擊事件。一名年約20至30歲的男性突然拿出刀具攻擊周圍乘客；在電車緊急停止後，這名男子自己把車門扳開並棄械逃走。

人在隔壁車廂的27歲男性上班族告訴《讀賣新聞》，當時突然有人叫著「有人拿著菜刀在亂揮」並逃進他所在的車廂，還能看見隔壁車廂中有一名年輕男子拿著棒狀物揮來揮去，因此所有人都往下一節車廂避難，並關緊連結車廂的門以防男子闖入。

不過在當地晚間約10時左右（台灣時間9時），一名男子在距離現場約4公里的東京都杉並區現身，並向當地一間便利商店的員工表示：「新聞中報導的事件犯人就是我，我逃累了。」店員報警後，趕抵現場的警察已將這名男子逮捕。

「日本放送協會」（NHK）引述警方發言，稱有4人遭到攻擊，其中1名男性頭部受傷、1名女性腹部受傷，傷勢較重；《讀賣新聞》則指出，也有人在逃跑時受傷，東京消防廳說共有9人送醫治療，其中1名20歲的女性傷勢嚴重，但沒有生命危險。