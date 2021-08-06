大陸今年7月災情慘重，中國應急管理部6日統計，大陸自然災害已致3420.5萬人受災，432人死亡失蹤，直接經濟損失1488.4億元（人民幣，下同）。而累計今年1到7月，各種自然災害共造成6523萬人次受災，590人死亡失蹤。換言之，大陸7月單月受災人口，是前半年的一半多；死亡失蹤人數更是今年上半年的2.73倍。

經各部門分析，這期間自然災害主要特點是：北方降雨量明顯偏多，河南等地遭受嚴重洪澇災害；颱風煙花影響範圍廣、持續時間長；強對流天氣頻發，風雹災害點多面廣；西北和華南局地出現階段性乾旱，影響有限；森林火災形勢平穩，未發生草原火災；地震活動水平弱，未造成明顯損失。累計，今年1-7月各種自然災害共造成6523萬人次受災，590人死亡失蹤，

近日，應急管理部會同工業和信息化部、自然資源部、住房和城鄉建設部、交通運輸部、水利部、農業農村部、衛生健康委、統計局、氣象局、銀保監會、糧食和儲備局、林草局、中國紅十字會總會、國鐵集團等部門和單位，對7月分大陸自然災害情況會商分析。

7月分，經初步統計，各種自然災害共造成3420.5萬人次受災，432人因災死亡失蹤，349.9萬人次緊急轉移安置；10.5萬間房屋倒塌，90.2萬間不同程度損壞；農作物受災面積3370.1千公頃；直接經濟損失1488.4億元（其中，河南省洪澇災害損失正在核查評估中）。與近5年同期均值相比，因災死亡失蹤人數、緊急轉移安置人次、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別上升38％、30％、5％和21％。

經初步累計，今年1–7月各種自然災害共造成6523萬人次受災，590人死亡失蹤，388.8萬人次緊急轉移安置；11.9萬間房屋倒塌，130.4萬間不同程度損壞；農作物受災面積6427.5千公頃；直接經濟損失1921.6億元。與近5年同期均值相比，受災人次、因災死亡失蹤人數、倒塌房屋數量和直接經濟損失分別下降34％、14％、21％和12％。