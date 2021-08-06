食藥署日前宣布高端疫苗首波的4批、26萬5528劑已完成封緘，但卻被發現這些疫苗有「跳號」情形，記者連3天追問此事，中央疫情指揮中心指揮官陳時中竟嗆記者，「這不是個健康態度」。民進黨台北市議員王世堅表示，他之所以批陳時中露出原形，他的心態很簡單，就是「恨鐵不成鋼」。

王世堅6日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，他對陳時中的批評很「健康」啊，他批評陳時中「露出原形」，他的心態很簡單，就是「恨鐵不成鋼」。當初陳時中防疫的成功，社會之所以會喜歡陳時中，就因為他領導的態度，比如他面對社會談論問題的態度，他的謙卑、他的就事論事。

王世堅接著表示，但是他發這半年以來，陳時中在態度以及在處理問題上，他開始變得有點輕挑，甚至露出那種權力的傲慢，他覺得不好。

王世堅認為，因為我們是民主多元的社會，媒體來自四面八方、代表各種不同的聲音、力量，他們想要了解事情的原貌、真相。不管他背後這個媒體是哪一個，我們民主社會都要尊重。更何況記者問的那個問題，也確實是社會上很多人所關心的。我們並不是質疑，衛福部是不是刻意要掩飾什麼、要保護高端，我們可以體會衛福部的用心，在全世界都缺疫苗的時候，趕快研發製造國產疫苗，來供應社會的需要。

王世堅指出，社會對高端提出的質疑，衛福部有義務、有責任說得一清二楚。因為我們社會對高端有信心，才可能接受它施打到人體裡面，所以他希望陳時中能夠好好面對社會的提問，也要調整他的態度。