台中1名少女小芳（化名）前年起與1名已婚男子交往發生關係，期間傳出多張裸照給對方，還稱是2人相愛的表現，男子事後遭法院一審判緩刑3年；但檢方認為男子多次傳訊說「妳的胸好美」、「想看妳腳打開」已達引誘對方製造猥褻照片的行為，應從重量刑，高等法院卻認為其行為未達「引誘」程度，駁回上訴，全案仍可上訴。

判決書指出，小芳在2019年7、8月間與該名已婚男子相識並交往，期間發生多次性行為，她之後遭到男子不斷言語慫恿之下拍下多張全裸照片，包括胸部與私密處等部位的照片傳給對方，全案曝光後，男子一審遭法院依違反「兒童及少年性剝削防制條例」、「製造少年為猥褻行為之電子訊號罪」論處，法院考量到已和解，判刑1年2月、可緩刑3年。

不過檢方認為，男子多次傳訊息給小芳說「多傳一些我專屬才有的福利照」、「想看妳腳打開」、「妳的胸型真的好美」、「胸真的是我摸過看過前幾名」，讓小芳誤以為傳裸照就是2人相愛的表現，檢方認為其犯行嚴重，應以引誘少年（女）製造猥褻行為照片罪判處3至7年徒刑較為合理。

不過台中高等分院認為，男子當時與小芳為情侶關係，男子僅是不斷表達想看小芳的裸體，小芳就答應並傳出裸照，認定過程中男子並未達「引誘」的程度，因此駁回檢方上訴，維持一審判決，可再上訴。