富里鄉永安國宅房屋牆壁撕裂。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

富里鄉永安國宅房屋牆壁撕裂、鄉長陳榮聰（中）到場勘查。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

富里鄉永安國宅房屋牆壁撕裂、整面牆壁幾乎震毀。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

地牛頻翻身！氣象資料顯示，花蓮富里鄉今（6日）晚7時12分起半小時內發生9起地震，規模從5.4至3.5，震度達4級，剛剛當地傳出災情，富里鄉長陳榮聰證實，已造成富里村永安國宅，有9戶遭地震震損，牆壁龜裂，橫樑柱移位，其中1戶民宅受損嚴重，已緊急將4大人1嬰兒共5人，暫時送往富里老人館安置，並向縣府通報災情狀況。

位在花蓮南區的富里鄉、人口約1萬4百人，今晚這起有感地震，震央約在富里鄉、台東縣交界，距離花蓮市約近百公里，雖然當地人口數不多，但因震度達4級，且鄉鎮多為1、2樓磚塊搭建老宅，地震發生災情回報時，卻發現富里村永安國宅，有10戶民宅遭地震震到損壞，部分民宅牆壁出現嚴重龜裂，牆壁內紅磚塊露出、橫樑柱移位，相當嚇人。

資料顯示，永安國宅社區在65、66年間興建、為2層式建築、67年完工，有25戶，屋齡已達50年老屋。

鄉長陳榮聰隨即前往關心，發現其中有1戶民宅受損相當嚴重，如果地震再起，恐有崩塌之虞，於是將這家5人送往安置所安置，並向縣府通報災情狀況，另有8戶則表示將自行前往他處住宿，未入住安置所。

「好可怕！」被安置的潘姓年輕媽媽描述，地震發生，被鄰居驚叫聲嚇到，隨後聽到玻璃碎裂掉下來到聲音，她抱起嬰兒趕快往屋外衝。

住在富里鄉幾10年了，第一次感覺到地震那麼可怕，陳姓阿嬤心有餘悸說，房子不能住了，先在安置所睡一晚吧。

另外，在震央附近的玉里鎮，雖然震度不大，但同樣感受搖晃，有超商物品掉滿地，玉里鎮居民也在網路上留言，真想「拔腿就跑」、「餘震很多，頭都昏了」，也有網友質疑地震之大，國家警報為何沒響？並紛紛在臉書互相報平安。

台鐵局表示，受地震影響，晚間花蓮光復到台東間各列車有所延誤，影響20列次324分、旅客約2278人，公路暢通。