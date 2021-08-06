大陸男星吳亦凡遭19歲網紅都美竹踢爆酒局選妃、迷姦少女等渣男行徑，上月底因涉嫌強姦罪，被大陸警方刑事拘留中，消息震驚演藝圈。近日更有網友爆料，指吳亦凡原本計畫在上月28號包機飛往加拿大，卻被警方搶先一步逮捕，案情甚至牽扯到6位大咖明星與官二代，令爆料網友直呼真的顛覆想像！

吳亦凡因為涉嫌強姦罪，遭北京朝陽分局警方逮捕，此後網上傳聞不斷，近日微信更流傳一張對話截圖，指吳亦凡原本打算在上月28號包機逃往加拿大，想不到還沒出門就被警方逮捕。

爆料網友更稱，報案的人手中握有400G的影片資料，指吳亦凡的關鍵罪行並非酒局選妃，而是販賣毒品已形成產業鏈，推估吳亦凡極可能被重判10年以上。此外，吳亦凡的選妃趴還被供出有5男1女的明星、官二代也是同夥，令知道名字的爆料者直呼「真是顛覆我，我完全想不到」。

隨著吳亦凡400G影片的傳聞在網上越燒越大，也讓衰被捲入的林俊傑、范冰冰、包貝爾、潘瑋柏、井柏然、何炅等大咖藝人不得不大動作地發律師聲明或是報警澄清，令粉絲心疼直斥抹黑者造謠都不用成本了。