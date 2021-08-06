香港女神張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，陸續生下2個兒子Lucas和Quintus，離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分仍成謎，而她也獨自扶養3子；張柏芝經常分享和兒子們互動影片，今（6）日罕見曬出11歲Quintus清晰正面，精緻五官完全繼承爸媽的神顏值。

今日張柏芝在個人社群平台上傳一段影片，畫面中是11歲二兒子Quintus坐在椅子上，介紹一個多功能用途的包包，他穿著一身運動裝，看起來相當清爽乾淨，清晰正面也露出稚嫩的臉蛋；Quintus對著鏡頭訴說包包可以怎麼運用，像是當化妝包或梳洗包，自己更把它當便當袋。

張柏芝11歲二兒子Qunitus（謝振南），不僅身高快和她差不多，繼承爸媽的精緻五官加上爽朗氣質，罕見露清晰正面沒想到越來越帥氣。(圖/ 摘自張柏芝IG)

Qunitus有不輸大哥Lucas的帥氣。(圖/ 摘自張柏芝IG)

但大多數網友重點完全不是放在包包上面，因為張柏芝罕見曬出Quintus清晰正面，11歲的他五官更精緻，不僅繼承爸媽高顏值基因，說不定隨著年紀增長還會更帥氣，白嫩的皮膚更有奶萌的感覺，不少粉絲都被電到；而不久前張柏芝被拍到帶著3兒子出遊，Quintus暴風抽高到快和媽媽張柏芝差不多，更讓外界期待他未來會有多帥氣。

日前張柏芝帶著3個兒子現身機場。(圖/ 摘自微博)

張柏芝和謝霆鋒的大兒子Lucas才被外界認為，神複製爸爸的高冷臉，氣質也很有謝霆鋒的韻味，如今二兒子Quintus才11歲就有迷倒少女的帥氣外貌，讓大票網友都大讚「基因不騙人啊」、「爸爸是謝霆鋒，媽媽是張柏芝，這種外貌不意外」。