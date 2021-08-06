預見過網際網路泡沫以及金融海嘯的價值投資大師、橡樹資本創辦人霍華‧馬克斯(Howard Marks)近期接受外國財經媒體專訪表示，目前每個市場都已經吹出泡沫，呼籲美國聯準會(Fed)趕快收手，讓寬鬆貨幣政策儘早退場，不然後果不堪設想。

據Zero Hedge報導，目前標普500指數已經來到4400點的區間，這已經是去年3月2200點的1倍，不僅物價高昂、房地產活動也相當熱絡，像是基礎建設、房地產以及物流中心等產業都有很強勁的表現，但市場的報酬率卻相當低，可說是歷史罕見。

馬克斯表示，正常來說，股市與經濟循環會相互影響，也就是股市創高反應經濟來到榮景期，但如今美股不斷創高，經濟卻才開處在復甦初期階段，這相當不尋常，這當然可以視為一個不好現象。馬克斯認為，Fed應該別在插手市場運作，應該撤回一些經濟刺激措施，讓利率回到市場機制。

近期也有不少Fed官員們正在釋出縮減寬鬆貨幣政策的聲音，Fed副主席Richard Clarida於8月4日在彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)演講提及，隨著經濟復甦持續，2022年底市場有機會恢復到疫情前水準，平均通膨率有望突破2%，預期Fed將於2023年開始升息循環。

至於最新公布的美國7月非農報告顯示，新增就業人數達94.3萬人，失業率降至5.4%，為去年4月來新低，這也符合Fed理事Christopher Waller認為未來2個月若都新增80萬~100萬人，將符合縮減購債計畫的標準。至於8月舉行的傑克森洞全球央行年會，Fed主席鮑爾堅持一定要看到經濟復甦以及就業市場回到疫情前水準，是否有機會先行啟動縮減購債計畫，市場都在關注。