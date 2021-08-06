配合台南市政府宣布7日停班，奇美醫療體系(永康、柳營、佳里三院區)門、急診調整狀況如下：

門診及健檢均停診，僅設臨時拿藥診，內科部一至二診(含血腫科)、外科部一診。急診、手術、住院、洗腎作業照常。永康總院二五空橋採檢站照常、出境採檢照常檢測。