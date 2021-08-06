奇美醫療體系7日門診及健檢均停診 23:402021/08/06 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 奇美醫院。(奇美提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 配合台南市政府宣布7日停班，奇美醫療體系(永康、柳營、佳里三院區)門、急診調整狀況如下： 門診及健檢均停診，僅設臨時拿藥診，內科部一至二診(含血腫科)、外科部一診。急診、手術、住院、洗腎作業照常。永康總院二五空橋採檢站照常、出境採檢照常檢測。 陸核酸檢測神器湖北初登場 機器手臂溫柔插入口腔採樣 助醫抗疫 奇美醫學中心招募志工隊生力軍 #照常 #醫療體系 #7日 #門診 #健檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 彰化染疫女移工 2度到台中參加教會活動 21:272021/08/06 生活 泰國連3天單日新增破2萬 曼谷近10萬確診居家隔離 18:012021/08/06 國際 香港大學：哀悼刺警嫌犯學生 禁入校園 04:102021/08/06 產業財經 大陸中高風險地區已有185＋7個 高風險地區分布在4省 10:542021/08/06 兩岸 台南市明停班停課 奇美博物館也宣布休館 22:362021/08/06 生活 只剩這些病床 Delta病毒逆襲讓全美醫療體系再拉警報 09:182021/08/06 國際 泰山疫苗接種站搬家 7日起將從泰山高中體育館改至娃娃產業文化館 17:412021/08/06 生活 境外移入新增7人檢出Delta 1人曾在美接種嬌生疫苗 14:292021/08/06 生活 新北確診兒返鄉探親染父母 嘉縣新增2本土病例 15:022021/08/06 生活 熱帶低氣壓逼近 北市7日8時起淡水河沿線疏散門只出不進 19:422021/08/06 生活 企業贈醫療器材 造福桃園市民 04:102021/08/06 地方新聞 生活熱門新聞 盧碧餘威＋西南氣流！21縣市豪大雨、高雄淹水 一圖秒懂周末風雨時程 - 生活 豪雨狂炸高雄6天5坑 Wecare不忍了怒PO文要韓國瑜負責 - 生活 不斷更新》颱風尾挾豪雨灌南台灣 8／7各地停班停課一覽 - 生活 陳時中宣布第六輪打高端 受試者洩驚人真相：政府把全民當北七 - 生活 恐升回輕颱！盧碧登陸台灣地點曝 專家：入夜後3地區風雨猛 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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