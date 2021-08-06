美國總統拜登5日簽署一項行政命令，要求2030年前電動車須佔新車銷量比重的五成。他同日於白宮召開電動車峰會，座上嘉賓包括通用（GM）、福特（Ford）與克萊斯勒母公司Stellantis高層主管，但卻獨漏電動車龍頭企業特斯拉（Tesla）而引起關注。

拜登政府設定2030年前電動車總銷量占40％～50％的目標，這包括純電動車、油電混合車與氫燃料車在內。美國政府亦提出更嚴格的新車燃油效率標準，希望在2026年前減少碳排放。 拜登周四舉辦高峰會宣傳電動車政策，邀請企業卻漏掉該領域龍頭特斯拉，引起該公司執行長穆斯克（Elon Musk）不滿。穆斯克推文抱怨：「特斯拉未受邀，真的很詭異。」

外界推測，原因可能與特斯拉不准員工加入全美汽車工人聯合會（UAW）工會有關，而這從拜登政府先前聲明稿便可看出端倪，上頭寫著「電動車普及能增加薪水優渥、『參與工會』的勞工工作機會」。