日本群馬縣知事（縣長）山本一太今天宣布，在9月底以前打完COVID-19疫苗的年輕人可參與抽獎，獎品有汽車、旅遊券。他表示，希望能促使更多年輕的縣民打疫苗。

日本朝日新聞報導，群馬縣表示，縣內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者當中約半數是20至30多歲的民眾，但這年齡層民眾的疫苗接種率不到2成，因此決定實施年輕人打疫苗可抽獎的活動，希望提高年輕人打疫苗的意願。

獎品汽車是由製造據點設於群馬縣太田市的日系車廠速霸陸（SUBARU）提供，車款是XV 1.6i EyeSight，價值約220萬日圓（約新台幣57萬元），得主一人。此外，獎品還有可在群馬縣內旅遊的旅遊券，價值2萬至5 萬日圓，總計將贈送350人。

群馬縣因疫情升溫，8日起將適用「防止蔓延等重點措施」（僅次於緊急事態宣言），民眾持旅遊券，可能要等疫情趨緩後才能使用。

山本6日在記者會上表示，抽獎的作法可能會引起非議，被說是以利誘人。但他認為這可促進更多民眾打疫苗，也可讓年輕人感受到群馬縣的魅力。

群馬縣已對20至30多歲年輕人發出疫苗接種通知單，這些年輕人可預約在縣內的大規模接種中心打疫苗。