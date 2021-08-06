美國空軍最近展示了一種潛在的革命性的新能力，可以在戰機飛行過程中為其電子戰系統不斷進行更新，並已經在一架F-16C戰機上成功進行了測試。這項測試是朝著開發更廣泛的電子戰能力邁出的重要第一步，它將借助人工智慧和機器學習，快速開發和部署改進型的電子戰能力，包括對新出現的威脅採取應對措施。

《新浪網》引述美媒《軍事觀察》報導說，F-16是美國空軍和與美國的盟國使用最廣泛的戰鬥機之一，該機自1978年開始生產以來，已經製造並投入使用4500多架。儘管許多人認為F-16是一款過時的戰機，但在F-35計畫的不斷延遲與狀況百出的情況下，F-16的服役時間可能比最初預期的還要再增加20多年。

報導說，即便是像F-16這種略為過時的戰機，仍可以通過改進電子戰系統在中高度威脅下繼續保持更高的生存能力。近幾年來，F-16陸續裝備了更先進的電子戰系統，而最新的型號F-16 Block70/72還擁有了第5代戰機的電子戰系統。

美媒指出，對F-16電子戰系統更新測試是在內華達州內利斯空軍基地進行，測試人員於距內利斯基地600公里的猶他州希爾空軍基地軟體實驗室，以遠距的方式更新F-16C上裝備的AN/ALQ-213電子戰管理系統的任務資料檔案，這一能力在實際戰鬥中具有非常重要的作用，它可以讓美軍非常快速的適應敵人的電子戰對抗措施。例如在對抗俄國製S-400或中國製的紅旗-9B遠端防空系統時，美軍戰機不再需要返回基地更新電子戰系統，就能夠對這些防空系統實施更多種類的電子攻擊。雖然F-16本身不太可能在未來美軍對抗敵人的防空系統或高端戰鬥機時處於最前沿，但在該項測試未來可以應用於F-35、F-15和即將推出的F-X第6代戰機上，而預計F-X將比以往任何一款美國戰機更強調和更嚴重的依賴電子戰裝備。

報導說，美國空軍F-16系統專案經理蒂姆．貝利上校稱，這項技術的特別之處就是其使用了F-16上現有的系統完成的，沒有增加新的硬體模組，這點特別重要。在美國空軍的官方聲明中將此次測試稱為「概念驗證」測試，證明飛行員能夠幾乎能夠即時接新收資料，可以應對全新的電子戰威脅。這也是戰機首次在飛行過程中接受軟體更新並獲得新的戰力，以最新的任務資料檔案來識別並防禦敵人的威脅。這對於中國與俄羅斯等美國潛在對手而言，是一項嚴重的安全威脅。