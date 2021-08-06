盧碧颱風甩尾降雨增強，高雄災害應變中心提升二級開設。(高雄市政府水利局提供／林雅惠傳真)

受前盧碧颱風外圍環流及西南氣流影響，高雄地區天氣持續不穩定，截至6日晚間7時六龜、茂林、桃源、那瑪夏等區24小時累積雨量均已破200毫米，農委會水土保持局已發佈高雄市土石流潛勢溪流紅色警戒84條，黃色警戒18條，山區已共強制撤離1801人，氣象局預估高雄市明、後兩天雨勢更加明顯，晚間9時應變中心提升二級開設。

高雄市長陳其邁視察旗山鯤洲抽水站，副市長林欽榮於晚間8時邀集相關單位召開二級開設工作會議，為入夜後防災提早佈署，會後前往鼓山區河邊里視察抽水站。

水利局表示，溪洲排水、鯤洲排水及新光排水為旗山大溪洲地區主要河道，市府自縣市合併後已透過經濟部水利署向行政院爭取全額補助興建旗山鯤洲抽水站及中南抽水站以提升該地區防洪保護標準，減緩當地淹水問題，其中鯤洲抽水站最大抽水量每秒分別可達3立方公尺，可確保堤後排水順利排出，並降低渠道水位，為該區域之防範淹水多一層保障。

水利局指出，河邊里緊鄰愛河右岸，社區地勢低窪，愛河漲潮時造成內水無法致生淹水，為改善當地積淹水問題，已於2017年完成河西一路增設簡易的沉水式抽水站，抽水能量達3cms，除每月例行維護保養及專人24小時待命操作外，亦已於此次颱風豪雨前再加強抽水站整備作業，林欽榮也親自測試抽水機運作狀況，啟動抽水正常，視察後指示本次西南氣流影響期間請水利局應加強各抽水站的操作整備，確保功能正常，避免民眾受淹水之苦。

氣象局預估明日起高雄地區易有短延時強降雨且有豪雨或大豪雨發生，同時有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，沿海空曠地區易有9至10級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，海邊活動或海上作業請特別注意安全，此外，7日起適逢大潮，漲潮期間更不利雨水排放，沿海低窪地區需留意積淹水，提醒市民應特別防範劇烈雨勢，盡量避免外出，如需進入山區應注意落石、坍方，豪雨期間請留意氣象局發布的最新訊息。