東京奧運即將於8月8日結束，台灣累計獲得12面獎牌，國手奪牌成績占據所有新聞版面。不過，隨著東奧落幕，民進黨政府的「東奧假期」也跟著結束；疫苗議題，也將成為府院黨的頭痛問題。資深媒體人黃創夏指出，在這之後，會發現在疫苗議題上，民進黨主客易位，完全變成守方。

黃創夏6日在政論節目《新聞面對面》中表示，現在民進黨「東奧假期」結束之後，會發現「一個台灣兩個世界」，民進黨主客易位，完全變成守方、完全變成各方都可仰攻他。包括已經施打過疫苗的34％、還有沒有打到疫苗的66％，其中66％裡面，有願意等、也有很多是不願意等的、也有很多不能等的民眾。而在施打疫苗方面，民眾關心什麼時候可以輪到，就算第五輪公布後，在登記疫苗施打意願時，你可能會發現，奇怪，登記意願了，結果卻發現，就算符合這個規格，疫苗數量卻不夠；甚至只要選擇施打莫德納疫苗的，是遙遙無期。

黃創夏指出，東奧期間，大家真的都很興奮，但是在激情過後，也就是8月8日以後，就回歸生活了。在這之後，總統蔡英文在台灣的歷史地位大概還是很高，但是問題在於民進黨，民進黨是執政黨，2024年總統大選是沒有蔡英文的，而當民進黨在面對2022年地方選舉時，行政院會是首當其衝。