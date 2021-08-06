新北市長侯友宜過去一年多來在防疫工作上表現受肯定，在多份六都市長施政滿意度調查上，侯滿意度皆奪冠。也讓外界對於他2022連任後，是否可能參選2024掀起討論。侯友宜對此多次表態，自己現在就是做好市長的工作。所以，媒體人韋安直言，侯友宜民調高在於侯的綜合特質具有：「善」、「能」、「實」三點。

據「中華民意研究協會」的近日民調顯示，2024年的總統大選，在賴清德、侯友宜和柯文哲三人參選情況下，侯可獲34.9％支持，賴24.2％居次，柯19％最低。若民進黨改由鄭文燦參選，與侯友宜、柯文哲交戰，侯仍舊勝出且獲37.5％支持，柯21％排第二，鄭以18.3％落居下風。

對於侯友宜民調能居高不下，韋安6日在臉書分析指出，李登輝時代帶來的台灣政治改變，和後續的政黨輪替民進黨執政，算是「舊台派政治」。人們已經厭倦政治為權力服務，只有政治精英階層獲益的「舊台派政治」，而希望政治能夠解決民眾的現實民生利益問題，侯友宜崛起，則帶來與之相對的「新台派政治」。

韋安認為，侯友宜少點政治、空談、嘴炮對立，多點務實、實幹，解決問題，讓政治服務和解決民眾的現實問題，自然形成一種「新台派政治」格局。而且，已證明這種潮流可謂勢不可擋。

他也發現，侯能夠敏銳地覺察到，無論大到社會，小到個人的民意趨勢。而且每次都能超前指出問題所在，和提出可行的解決方案。這是他30年警察生涯，養成的獨到之處及人格特質，與傳統政治人物完全不同。目前流行的網紅政治，常來勢迅猛、波濤洶湧，但來去都快。而侯的政治能量會延綿不絕、朝夕不歇。之所以會這樣，就在於侯的綜合特質具有：「善」、「能」、「實」三點。

韋安解釋，從「善」而出，政治是「善」爭，而非「惡」鬦，超越對手，非死纏爛打。給對手餘地，給自己機會，不搞也遠離政治鬥爭。有「能」力，真正解決這個社會所累積和面臨的問題。一切以務「實」為出發點，天天想實事，時刻做實事。