美國總統拜登去年贏得大選，拜登上任半年以來，延續許多前總統川普的政策，末日博士魯比尼（Nouruel Roubini）近日撰文指出，從川普時期開始，經濟政策就逐漸向新民粹主義轉變，而到了拜登時期，除了轉型徹底成型外，其大規模的財政措施亦將導致鉅額的債務增長，最終走向他一直以來都在警告的停滯性通膨。

魯比尼在《Project Syndicate》撰文表示，過去柯林頓、小布希和歐巴馬政府在經濟政策上的定位相仿，皆提倡貿易自由化，且喜歡強勢美元，本質上都是新自由主義；而到了川普時期，經濟政策則開始向新民粹主義靠攏，直到拜登上任後徹底成型。

魯比尼指出，拜登不僅保留許多川普的關稅政策，且為了製造業本土化，還祭出「買美國貨」這類更嚴格的採購政策；此外，拜登雖不如川普那般，要美聯準為自己的巨額預算赤字埋單，但所實施的各種政策仍需要輔以美聯準的配合，就實質上，亦是進入永久性的債務。

在這種情況下，若通膨僅小幅上升，美聯準就會選擇「善意忽略」，如若不然，就必須緊縮貨幣政策應對，而此舉也將導致市場崩盤和衰退；此外，考量美國面臨巨額的雙重赤字，拜登雖不像川普公然鼓吹美元走弱的好處，但亦樂見美元貶值，因為這樣不但提升美國的競爭力和不停飆升的貿易赤字。

為因應疫情爆發所帶來的衝擊，川普去年簽署2項法案，分別砸下2兆美元，以及9000億美元的巨資來緩衝，而拜登上任後又擬定多項計畫，規模可能將高達4兆美元，而這些龐大的債務拜登可能會像川普一樣，利用舉債來應對龐大的債務。

魯比尼表示，去全球化、移民限制、網路攻擊和新冠疫情等許多因素都會對供應鏈造成不小的衝擊，而這也讓美國經濟處境變得十分脆弱，寬鬆的財政及貨幣政策或許能夠提升勞動者對GDP的影響，但就長期而言，可能將造成通膨竄升，甚至是他一直在示警停滯性通膨。